Eine Chemnitzerin und der 11. September

Fotos im Klinikum zeigen die Eindrücke von Anja Wartenberg, die 2001 den Anschlag in New York erlebte. Der Terrorakt ist auch Auslöser gewesen, dass sie jetzt bei einem besonderen Projekt mithilft.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 30.09.2016



Es fällt ihr noch immer schwer, über die Zeit vor 15 Jahren zu sprechen. Anja Wartenberg, Mitarbeiterin an der Chemnitzer Volkshochschule, flog im September 2001 nach New York, um eine Freundin zu besuchen. Als ihr Jet am 10. September gegen 19 Uhr Ortszeit zum Landeanflug auf den Kennedy-Flughafen ansetzte, da standen die Zwillingstürme des World-Trade-Centers noch. Etwa 14 Stunden später sollten sie nach dem verheerenden Terrorangriff in sich zusammensacken.

"Es hätte alles anders kommen können", sagte Anja Wartenberg gestern, als sie im Klinikum an der Flemmingstraße eine Foto-Ausstellung eröffnete. Gezeigt werden Aufnahmen von ihr, die in den Stunden nach dem Anschlag entstanden sind. "Ich lag morgens um sieben im Bett und war wegen des Jetlags putzmunter", erzählte sie. Ihre damals in New York lebende Freundin habe sie davon abgehalten, aus den Federn zu springen und zu morgendlicher Stunde die Straßenschluchten von Manhattan zu erkunden.

In genau diesen Straßenschluchten brach kurz darauf die Hölle los. Zwei Flugzeuge wurden von Terroristen in die markanten Gebäude der Stadt gejagt. Menschen sprangen aus den brennenden Türmen in den Tod. Feuerwehrleute riskierten ihr Leben, viele verloren es. Anja Wartenberg kann diese Gedanken kaum ertragen. "Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Wenn ich heute TV-Berichte über Terroranschläge sehe, muss ich abschalten." Monatelang hat die Chemnitzerin nach ihrer Rückkehr therapeutische Hilfe in Anspruch genommen, traumatische Angststörungen überwinden müssen. "Auch für meine Familie war meine Zeit in New York nicht einfach, da ich dort nicht erreichbar war", so Wartenberg. Inzwischen hilft ihr auch ihre Foto-Dokumentation - eine Sammlung privat geschossener und unbearbeiteter Bilder - mit den Erlebnissen umzugehen. "Ich konnte vor Schulklassen und in der Volkshochschule über meine Zeit in New York sprechen. Jetzt haben sich Ärzte für eine persönliche Führung durch die Ausstellung angemeldet", sagt Wartenberg.

Nach ihrer Rückkehr aus Amerika schloss sie sich der Chemnitzer Ortsgruppe von Unicef, dem Kinderhilfswerk, an, unterstützt die Organisation seitdem beim Kampf gegen Hunger und Unterdrückung. Wenn sie an ihren Aufenthalt in New York zurückdenkt, fällt ihr die menschliche Wärme der Großstädter wieder ein. "Damals rückten die New Yorker zusammen und gaben sich Kraft", so Wartenberg. "Allerdings gab es auch Menschen, die trotz der Anschläge seelenruhig im Centralpark Baseball spielten."

Die Foto-Ausstellung ist bis 31. Januar 2017, montags bis freitags, 9 bis 18 Uhr, im Kunstraum (ehemaliges Hauptfoyer), Flemmingstraße 2, zu sehen.