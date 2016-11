Eine Ladenstraße der etwas anderen Art

Tatortbeseitigung, Waffenladen, Bestattung: Haben diese Geschäfte etwas miteinander zu tun, fragt man sich auf dem Brühl. Doch ein Angebot fehlt, sagt ein Ladenbesitzer.

Von Sandra Häfner

Brühl. Auf den ersten Blick scheint die Nachbarschaft etwas makaber: Tatortbeseitigung, Waffengeschäft, Bestattungsunternehmen - direkt nebeneinander bieten diese Geschäfte auf dem Brühl ihre Dienste an. Ein Plan steckt nicht dahinter, sagen die Ladeninhaber.

Es habe etwas mit Zufall zu tun, erklärt Olaf Schuster. "Das hat sich so ergeben", sagt er auf Nachfrage. Ihm gehören das Tatort-Beseitigungsgeschäft und das Bestattungsunternehmen an der Elisenstraße. Mit Letzterem ist er seit sechs Jahren auf dem Brühl vertreten, in den Räumen, in denen sich seit wenigen Wochen die Tatortbeseitigung befindet. "Mit dem Bestattungsunternehmen sind wir zwei Häuser weiter gezogen, der Vermieter hat mir die Räume angeboten", so Schuster. Dort, wo jetzt Gespräche über den letzten Weg Verstorbener geführt werden, befand sich zuvor ein Parteibüro. Schuster selbst macht sich keine Gedanken darüber, dass die drei Geschäfte nicht nur räumlich, sondern auch von ihren Angeboten her zumindest scheinbar nah beieinander liegen.

Das Angebot der Tatortbeseitigung unterbreitet Schuster erst seit wenigen Wochen: "Es läuft jetzt an." Hinter dem Slogan "Wir hinterlassen keine Spuren" auf seinen Werbeflyern verberge sich der Einsatz speziell geschulter Gebäudereiniger etwa an Leichenfundorten oder an Unfall- und anderen Tatorten. "Als Bestatter habe ich das eigentlich schon immer gemacht - für Null", sagt Schuster. Also warum daraus nicht ein Geschäft machen?, habe er sich überlegt. In Tschechien, wo Schuster seit mehreren Jahren lebt und seine Firmen ihren Sitz haben, absolvierte er eine Ausbildung zum Desinfektor und sammelte Erfahrungen. Denn auch die Desinfektion von Räumen sowie die Schädlingsbekämpfung zählt zu seinem Aufgabengebiet.

In einer Stadt im Erzgebirge habe er zum Beispiel eine Zweiraum-Wohnung gesäubert, in der zuvor 40 Katzen lebten, berichtet er. Neben Aufträgen anderer Bestatter gehörten in erster Linie Wohnungseigentümer zu seinen Kunden, berichtet Schuster.

Und wie kommt der Waffenladen zwischen Tatortbeseitigung und Bestatter? Auch das habe sich so ergeben, pflichtet Besitzer Bernd Pohlers seinem Nachbarn Schuster bei. Auch in diesem Fall sei der Zufall im Spiel gewesen. Der Einzelhändler führt das im Jahr 1966 gegründete Familiengeschäft weiter, das sich 36 Jahre lang unweit des jetzigen Standortes direkt auf dem Brühl befand.

Doch im Frühjahr habe er den angestammten Laden räumen müssen, so Pohlers. Die neuen Eigentümer des Hauses, in dem sich sein Laden damals noch befand, hatten ihm gekündigt. Ein neues Ladengeschäft fand er gleich um die Ecke nur ein paar Meter weiter an der Elisenstraße. Er könne sich auf seine Stammkunden verlassen, die auch nach dem Umzug zu ihm kommen. "Die Nachfrage ist gleich geblieben", sagt Pohlers.

Die unmittelbare Gesellschaft von Tatort-Beseitiger und Bestatter sieht er gelassen und mit einer gehörigen Brise Humor. "Ich sage immer, dass in dieser Aufzählung nur noch ein Angebot fehlt: die Polizei. Dann wäre die Kette geschlossen", sagt Bernd Pohlers und lacht.