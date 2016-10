Einmal Haft, einmal nicht: Bundespolizei stoppt verurteilte StraftÃ¤ter

Einmal Haft, einmal nicht: Bundespolizei stoppt verurteilte Straftäter

erschienen am 13.10.2016



Die Bundespolizei hat am Mittwoch zwei Männer dingfest gemacht, die nach Gerichtsurteilen verhängte Geldstrafen nicht gezahlt hatten. In einem Fall wurde in Ebersdorf ein 34-jähriger Deutscher gestoppt, der wegen Verstoßes gegen das Drogenrecht fast 5000 Euro Strafe zu zahlen hatte. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet. Bei der Durchsuchung seiner Gürteltasche wurden ein Einhandmesser und Drogenutensilien gefunden. Der Mann muss nun mit weiteren Ermittlungen rechnen.

In einem weiteren Fall entkam ein 26-Jähriger dem Gefängnis. Der Lette war am Mittwochabend am Hauptbahnhof kontrolliert worden. Wie sich zeigte, bestand ein Haftbefehl wegen schweren Fall des Diebstahls. Deshalb hatte er fast 2000 Euro Strafe zahlen sollen. Der Mann hatte Glück: Sein Bruder zahlte für ihn die Geldstrafe, so dass ihm die Haft erspart blieb. (fp)