Einsiedel schmiedet PlÃ¤ne fÃ¼r die Zeit danach

Einsiedel schmiedet Pläne für die Zeit danach

Nach der angekündigten Schließung des Erstaufnahmeheims soll es bald Gespräche über die künftige Nutzung geben. Erste Ideen liegen vor.

Von Michael Müller und Tino Moritz

erschienen am 21.09.2016



Die Nachricht machte in Einsiedel schnell die Runde: Die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im einstigen Pionierlager soll - wie zwei weitere Heime in Bernsdorf und am Kaßberg - voraussichtlich Ende kommenden Monats schließen. Hintergrund sind die stark zurückgegangenen Flüchtlingszahlen. In der für 500 Personen konzipierten Anlage waren gestern noch 84 Asylbewerber untergebracht, davon 50Frauen und Mädchen. Mehr als die Hälfte der Bewohner ist laut Rotem Kreuz jünger als 17 Jahre.

Mit der Ankündigung von Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) steht der Ort vor einem neuen Problem: Was soll künftig werden aus der Immobilie? Eigentümer ist ein großer privater Bildungsträgers aus Baden-Württemberg. Er betrieb dort einige Zeit eine internationale Sprachschule. Davor diente der Komplex lange Zeit als Ausbildungsstätte in der Berufsorientierung und -bildung. Der 2015 geschlossene Mietvertrag mit dem Freistaat, der die kleinteilige Anlage als besonders geeignet für die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien erachtet hatte, läuft noch mehrere Jahre.

Laut Ortsvorsteher Falk Ulbrich gibt es aber bereits Gespräche. Der CDU-Politiker hatte sich, unter anderem im Einsiedler Ortschaftsrat, schon vor Monaten vehement dafür ausgesprochen, Ideen für die Zeit nach der Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung zu entwickeln. Denkbar wären aus seiner Sicht eine Zukunft des Geländes als Wohnungsbau- oder Bildungsstandort. "Oder eine Kombination aus beiden", so Ulbrich. Er sei durchaus zuversichtlich: Dank der geplanten Anbindung an das Nahverkehrsprojekt Chemnitzer Modell werde Einsiedel an Attraktivität gewinnen.

Kalt erwischt von den Schließungsplänen wurde das Deutsche Rote Kreuz, das das Heim betreut. Sprecher Kai Kranich erfuhr erst durch eine Anfrage der "Freien Presse" davon. Noch gestern sollte es erste Gespräche mit betroffenen Mitarbeitern geben. "Wir werden Angebote zur Weiterqualifizierung unterbreiten und je nach Eignung offene Stellen im DRK anbieten", sagte er.

Eher verhalten reagierten gestern jene Gruppen, die in Einsiedel seit nunmehr einem Jahr wöchentlich Demonstrationen gegen das Heim und die Asylpolitik insgesamt abhalten. Die Bürgerinitiative "Gemeinsam für Einsiedel" will sich erst im Laufe des heutigen Tages äußern; Mitinitiator Ronny Matthes mochte gegenüber "Freie Presse" keine Stellungnahme abgeben. Der erzgebirgische NPD-Kreischef Stefan Hartung äußerte bei Facebook, "einzig dem anhaltenden Protest der Einsiedler ist es zu verdanken", dass das Heim nun geschlossen werde.

Dem widersprach Innenminister Ulbig gestern entschieden. Der Protest vor Asylunterkünften sei kein Faktor gewesen für die Auswahl der Objekte. "Davon haben wir uns bei den Entscheidungen nicht leiten lassen", versicherte er. Vielmehr sei es vor allem darum gegangen, wie die Objekte derzeit ausgelastet seien und wie sie sich im Verbund mit Betreibern und anderen räumlichen Lösungen eigneten.

Roswitha Anke, eine Einsiedler Einwohnerin, hofft, dass Politik und Verwaltung künftig von Anfang an "offener und auf Augenhöhe" mit den Bürgern umgehen. Sie sei froh, dass die Landesdirektion sich an ihre Zusage gehalten habe, in dem Einsiedler Heim vor allem Familien, Frauen und Kinder unterzubringen.