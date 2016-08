Elf Verletzte bei schwerem Bus-Unfall in Chemnitz

erschienen am 31.08.2016



Chemnitz. Bei einem schweren Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw sind am Mittwochvormittag in Chemnitz nach ersten Informationen elf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Hainstraße/Gellertstraße, wie die Polizei bestätigte. 21 Menschen waren betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen stieß der Laster beim Abbiegen auf die bevorrechtigte Hainstraße mit dem Bus der Linie 21 des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) zusammen. Der Bus wurde bei der Kollision stark beschädigt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei kam auch die Feuerwehr zum Einsatz, da Betriebsmittel ausgelaufen waren. Die Hainstraße musste im Kreuzungsbereich gesperrt werden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. (fp/micm)