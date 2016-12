Elfjähriger Junge angefahren und verletzt

erschienen am 19.12.2016



Ein schwerer Unfall, bei dem ein elfjähriger Junge angefahren wurde, ist am Montagnachmittag auf der Müllerstraße/Ecke Johann-von-Zimmermann-Straße passiert. Das Kind war mit einem Klapproller unterwegs und wollte die Müllerstraße überqueren. Weil sich die Autos auf beiden Spuren an einer roten Ampel stauten, ist der Junge in der Gasse zwischen den Autos gefahren, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Gleichzeitig bog ein Opel von der Straße der Nationen links ab. Dessen 89-jähriger Fahrer hatte den Jungen offenbar nicht gesehen und erfasste ihn. Der Elfjährige stürzte und wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (dy)