Eltern kritisieren Regeln der Fahrtkostenerstattung fÃ¼r SchÃ¼ler

Eltern kritisieren Regeln der Fahrtkostenerstattung für Schüler

Wenn ein Kind von der 10. in die 11. Klasse wechselt, fällt in Chemnitz oft der städtische Zuschuss zum Nahverkehrs-Ticket weg. Denn eine Satzung schreibt Entfernungen vor.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 24.08.2016



Reichenhain/Einsiedel. Schüler, die in Reichenhain wohnen und das Gymnasium in Einsiedel besuchen, erhalten oftmals nur bis zur 10. Klasse einen Teil der Fahrtkosten von der Stadt erstattet. Das haben Eltern jetzt erfahren und finden es ungerecht. Denn schließlich besuchen ihre Kinder weiter dieselbe Schule, haben denselben Weg dorthin und sogar höhere Fahrtkosten, weil auch die Schülermonatskarten im Bereich des Verkehrsverbundes Mittelsachsen regelmäßig teurer werden. "Nur, weil meine Tochter eine Klasse höher wechselt, fällt für uns die Kostenerstattung weg - das ist doch unlogisch", sagt eine Mutter aus Reichenhain.

Grundlage für die unterschiedliche Kostenerstattung nach Klassenstufen ist die Chemnitzer Schülerbeförderungssatzung. In der jüngsten, vom Stadtrat im Juni 2015 beschlossenen Fassung dieses Dokuments ist unter Paragraf 5, Absatz 1, festgelegt: "Ein Anspruch auf Kostenerstattung durch die Stadt Chemnitz liegt dann vor, wenn der Schulweg in der einfachen fußläufigen Entfernung die nachfolgenden Mindestlängen aufweist:" Mehr als 1,8 Kilometer müssen das für Schüler der Klassen 1 bis 4 und mehr als 3,5 Kilometer für Schüler der Klassen 5 bis 10 sein, egal ob an staatlichen oder Schulen in freier Trägerschaft, Förderschulen, Oberschulen oder Gymnasien. Für viele Gymnasiasten aus Reichenhain bedeutet das, dass ihre Eltern auf Antrag zehn Monate im Schuljahr maximal die Hälfte der Kosten der Schülermonatskarte erstattet bekommen, die derzeit im Abo 33,30 Euro pro Monat kostet. Denn die Entfernung beispielsweise von der Jägerschlösschenstraße bis zum Einsiedler Gymnasium beträgt knapp vier Kilometer.

Ab Klassenstufe 11 müssen die Schüler beziehungsweise deren Eltern die Monatskarten jedoch vollständig selbst bezahlen. Denn die Schülerbeförderungssatzung fordert für Schüler ab Klasse 11 von Gymnasien und Beruflichen Gymnasien ebenso wie für Teilnehmer an Berufsgrundbildungs- und -vorbereitungsjahren sowie Schüler von Berufsfach- und Fachoberschulen eine fußläufige Entfernung von mindestens fünf Kilometern in einer Richtung, um die Hälfte der günstigsten Fahrkarte erstattet zu bekommen. Mit der Beendigung des Schuljahres, in dem die Schüler 21 Jahre alt werden, endet auch dieser Anspruch.

Die Stadt Dresden macht die Fahrtkosten-Erstattung ebenfalls von Entfernungen abhängig. Laut dortiger Satzung erhalten Schüler ab Klasse 11 den Zuschuss erst, wenn der Schulweg länger als 35 Kilometer ist. In den entsprechenden Satzungen von Leipzig und Zwickau sind keine Mindestentfernungen angegeben.

Die Stadtverwaltung Chemnitz erklärt auf Anfrage: "Die Staffelung in Abhängigkeit der Klassenstufen wurde vor dem Hintergrund der zumutbaren Erreichbarkeit der jeweiligen Schulart zu Fuß vorgenommen." Dies gelte insbesondere beim Übergang von der Sekundarstufe 1 in die Sekundarstufe 2, da von Schülern in der Jahrgangsstufe 11 ein längerer fußläufiger Schulweg durchaus bewältigt werden könne. Nachdem die Schülerbeförderungssatzung erst im vergangenen Jahr überarbeitet wurde, seien derzeit auch keine weiteren Veränderungen vorgesehen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben Schülerbeförderungskosten in einer Gesamthöhe von rund 643.000 Euro erstattet - fast 20.000 Euro mehr als 2014. Wegen der Tariferhöhung zum 1. August werden diese Aufwendungen 2016 und 2017 "erheblich" ansteigen, wird angekündigt. Im Schuljahr 2015/16 hätten insgesamt 6438 Schüler Anspruch auf Rückerstattung gehabt. Für das laufende Schuljahr sei dazu noch keine Aussage möglich, da die Bearbeitung der Anträge noch andauere.

Wenn alle Schüler bis Klasse 12 schon ab 3,5 Kilometer Schulweglänge die Hälfte des Monatskartenpreises erstattet bekämen, wären das etwa 150 Schüler mehr als jetzt, schätzt die Stadtverwaltung. Daraus würden sich zusätzliche Kosten von etwa 25.000 Euro im Jahr ergeben.