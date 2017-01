Eltern verärgert - Oberschule wird erst ein Jahr später fertig

Ab diesem Sommer sollten Fünftklässler an der Arno-Schreiter-Straße lernen können. Dass daraus nichts wird, bereitet vielen Familien Sorgen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 26.01.2017



Markersdorf. Es wäre ideal gewesen. Viele jetzige Viertklässler aus dem Süden von Markersdorf hätten ab August zu Fuß zu ihrer neuen Oberschule laufen können. Doch die Sanierung der ehemaligen Sprachheilschule an der Arno-Schreiter-Straße wird nicht rechtzeitig abgeschlossen, wie die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage eingeräumt hat. Anstatt zum Schuljahr 2017/18, wie bei der Stadtratsentscheidung im vergangenen April in Aussicht gestellt, könne die neue Oberschule jetzt erst ein Jahr später in Betrieb gehen.

Petra Greif, Elternsprecherin einer der drei vierten Klassen der Charles-Darwin-Grundschule an der Alfred-Neubert-Straße, will sich damit nicht abfinden. "Was sind denn unsere Kinder der Stadtverwaltung und dem Stadtrat der Stadt Chemnitz wert?", fragt sie in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Weil sie an der ehemaligen Sprachheilschule schon einige Zeit keinen Baufortschritt mehr bemerkt habe, hatte die Elternvertreterin beim Schulverwaltungsamt nachgefragt und die Auskunft erhalten, dass die neue dreizügige Oberschule erst zum Schuljahr 2018/19 eröffnet werden könne. Dabei hatte die Stadtverwaltung im April vergangenen Jahres erklärt: "Der Vorteil des Standortes Arno-Schreiter-Straße ist eine schnelle Umsetzung und Bereitstellung." Denn: "Dabei sind keine größeren baulichen Veränderungen erforderlich." Eine "zeitnahe Lösung bereits für das Schuljahr 2017/18" sei damit gewährleistet, hieß es nach dem Stadtratsbeschluss, den errechneten Mehrbedarf an Oberschulkapazitäten durch einen Neubau an der Hartmannstraße und den Umbau der Sprachheilschule zu decken.

Die Eltern der Markersdorfer Viertklässler sorgen sich nicht nur wegen längerer Schulwege, die ihren Kindern ab August bevorstehen. "Ich weiß, dass die nächstgelegenen Oberschulen ,Albert Schweitzer' und ,Am Flughafen' bereits im vergangenen Jahr an Kapazitätsgrenzen gestoßen sind", sagt Petra Greif. Mütter und Väter fürchten daher, dass ihre Kinder zu noch weiter entfernten Oberschulen "umgelenkt" werden oder Plätze an beliebten Schulen sogar verlost werden, wie das mit gefragtem Fremdsprachenunterricht an einigen Gymnasien schon geschehen sei.

setzungen für Gymnasien hat die sächsische Landesregierung gerade gelockert. Dadurch könnten aber auch Gymnasien an Aufnahmegrenzen stoßen, befürchten Bildungsexperten. "Die Eltern erwarten, dass die Stadtverwaltung den Beschluss, die neue Oberschule an der Arno-Schreiter-Straße mit Beginn des Schuljahres 2017/18 in Betrieb zu nehmen, nun auch realisiert", hat Petra Greif der Oberbürgermeisterin bereits am 9. Januar geschrieben. Antwort hatte sie bis gestern nicht erhalten.

Auf Anfrage von "Freie Presse" erklärte die Pressestelle des Rathauses, die Planungen für die Sanierung und den Umbau der ehemaligen Sprachheilschule seien unmittelbar nach dem Stadtratsbeschluss vom April 2016 gestartet worden. Die im Oktober begonnene Trockenlegung, die Sanierung von Dach und Fassade sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen könnten aber erst bis Oktober dieses Jahres abgeschlossen werden. Parallel dazu soll ab Juli mit der Innensanierung begonnen werden, die bis zu den Winterferien 2018 dauern soll.

"Der Planungsvorlauf einschließlich der Einholung der Baugenehmigung, die Ausschreibung der erforderlichen Bauleistungen, der Umfang der Arbeiten sowie die Einordnung der Baumaßnahme in die laufenden Arbeiten ermöglichen keine frühere Fertigstellung", wird erklärt. Das habe sich erst im Zuge der Planungen herausgestellt, lautet die Antwort auf die Frage, seit wann die Verzögerung bekannt ist. Eine Veranlassung, potenziell betroffene Eltern von sich aus darüber zu informieren, habe die Stadtverwaltung nicht gesehen. Die mögliche Inbetriebnahme für das Schuljahr 2017/18 sei ja - außer in einer Pressemitteilung - nur in der Begründung des Beschlusses und nicht im Beschlusstext selbst genannt worden, heißt es dazu.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist die einjährige Verzögerung verkraftbar. Eine zusätzliche Vorbereitungsklasse für Aussiedler- und Ausländerkinder, für die an Oberschulen kein mehr Platz ist, werde schon ab Februar am Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium untergebracht. Ob die Kapazitäten der nächstgelegenen Oberschulen für die neuen Fünftklässler aus Markersdorf ausreichen, lasse sich erst nach den Anmeldungen an Oberschulen und Gymnasien im März beantworten, heißt es. Laut dem Sprecher der Sächsischen Bildungsagentur ist das Schaffen erforderlicher Unterrichtsräume Sache der Kommunen.