Entscheidung am Weißen Weg

Heute müssen sich die Stadträte erstmals mit den Plänen der Kommune auseinandersetzen, nahe dem Zeisigwald ein Müllkraftwerk zu errichten. Das Vorhaben ist hochumstritten und wird womöglich zur Zerreißprobe für das rot-rot-grüne Bündnis.

Von Swen Uhlig

erschienen am 25.04.2017



Offiziell will niemand etwas wissen von der Bezeichnung Müllkraftwerk. Im Sprachgebrauch der Stadtverwaltung ist stets von Ersatzbrennstoffen (EBS) die Rede, wenn es um die Pläne geht, über die die Mitglieder des Umweltausschusses des Stadtrates heute erstmals beraten werden. Ein solches EBS-Kraftwerk soll demnach direkt am Zeisigwald entstehen; auf einem Grundstück zwischen Dresdner Straße und Weißem Weg - also jener Verbindungsstraße nach Euba, wo der kommunale Abfallwirtschaftsverband bereits seit 2005 eine Restabfallsortieranlage betreibt.

Doch genau genommen handelt es sich bei Ersatzbrennstoffen, die in dem Kraftwerk verbrannt werden sollen, um denjenigen Müll, den die Chemnitzer tagtäglich in der schwarzen Tonne entsorgen. Wissenschaftlich gesehen ist Restmüll ein Vielstoffgemisch aus organischen und anorganischen Verbindungen. Die Mixtur enthält vor allem Kohlenstoff, aber eben auch eine ganze Reihe problematischer Substanzen: Schwermetalle wie Kadmium, Chrom und Quecksilber, giftige und krebsauslösende Chlorverbindungen sowie Pestizide und Kunststoffe.

Dabei verfolgen EBS-Kraftwerke grundsätzlich einen positiven Ansatz. Wie das Bundesumweltamt 2011 in einer Studie festgestellt hat, seien die Kohlendioxid-Emissionen, die bei der Verbrennung von Ersatzbrennstoffen entstehen, weitgehend klimaneutral. Das liegt am hohen Kohlenstoff-Anteil im Restmüll, der biologischen Ursprungs ist. Die Energiegewinnung aus Abfall trage daher zu "erheblichen Kohlen- dioxid-Emissionseinsparungen" bei, heißt es in der Studie.

Umweltaktivisten bemängeln dennoch die in Deutschland fehlenden gesetzlichen Regelungen für die Verbrennung von Ersatzbrennstoffen. Dafür gebe es keine Qualitätsanforderungen und auch keine Vorgaben zur Schadstoffminimierung, kritisiert zum Beispiel das Umweltnetzwerk Hamburg, das bundesweit Bürgerinitiativen berät, die sich überall dort bilden, wo Pläne für den Bau eines solchen Kraftwerks öffentlich werden. So kam eine wissenschaftliche Studie im Jahr 2004 zu dem Ergebnis, dass die heutigen technischen Möglichkeiten der Abfallaufbereitung nicht ausreichen, "die Anforderungen an schadstoff- arme Ersatzbrennstoffe aus Restabfall zu erfüllen".

Kein Wunder also, dass sich auch in Chemnitz Widerstand gegen die kommunalen Pläne für den Bau eines solchen Kraftwerks regt. Bei einer Informationsveranstaltung des Abfallwirtschaftsverbandes Chemnitz Mitte April stießen die Ausführungen des Verbandsvorsitzenden Miko Runkel bei den Bewohnern der betroffenen Stadtteile Hilbersdorf und Euba sowie der Nachbargemeinde Niederwiesa auf tiefes Misstrauen. Die Besucher erinnerten an manipulierte Abgaswerte bei Autos, an illegale Müllimporte und an Quecksilber-Emissionen aus Müllverbrennungsanlagen. Und bei einer öffentlichen Diskussion Ende März zum selben Thema sorgten sich Naturschützer vor allem um den benachbarten Zeisigwald. Das Areal sei "ein Schatz, der nicht beschädigt werden darf", sagte der Chef des städtischen Umweltzentrums, Manfred Hastedt.

Mittlerweile hat sich auch in Chemnitz eine Bürgerinitiative gebildet, die gegen die Pläne des Abfallwirtschaftsverbandes vorgeht. Der Bau eines solchen Kraftwerks am Weißen Weg stelle "eine weitere, unverhältnismäßige Belastung für den Stadtteil Hilbersdorf dar", heißt es in einem Brief der Bürgerinitiative an die Ausschussmitglieder. Die Gruppierung fordert die Stadträte daher auf, die heute vorliegende Beschlussvorlage abzulehnen.

Auch im Stadtrat selbst ist das Thema umstritten. Der Riss zwischen Befürwortern und Gegnern geht dabei mitten durch das rot-rot-grüne Mehrheitsbündnis. Vertreter der Linken und der SPD nennen das Projekt eine "einmalige Chance". Es gehe um die Stabilität der Müllgebühren, heißt es zur Begründung, um Entsorgungssicherheit und um die Wärmeversorgung der Stadt, weil in dem Kraftwerk nicht nur Strom, sondern vor allem Fernwärme erzeugt werden soll.

Dagegen lehnen die Stadträte der Grünen das Vorhaben "strikt" ab, wie Fraktionschef Thomas Lehmann erklärt. Er bemängelt vor allem, dass die Verbrennungsanlage die doppelte Menge Müll verarbeiten soll, wie sie in Chemnitz und Umgebung pro Jahr anfällt. Es bestehe die Gefahr, sagt Lehmann, dass Chemnitz "auf Müllbeschaffungstour gehen muss, um den Ofen zu füttern". Tatsächlich geht der Abfallwirtschaftsverband davon aus, die Anlage mit jährlich 120.000 Tonnen Ersatzbrennstoffen zu betreiben, während in der Region derzeit pro Jahr gerade einmal halb so viel Müll anfällt.

Noch tritt der Konflikt nicht offen zutage. Man solle das Thema nicht so hochhängen, sagt SPD-Fraktions-Chef Detlef Müller. "Das ist eine Sachfrage, die kann man doch klären", fügt er hinzu. Das rot-rot-grüne Bündnis jedenfalls sehe er nicht in Gefahr, so Müller.

Ähnlich äußert sich auch Linken-Fraktions-Chefin Susanne Schaper. "Ein Zerwürfnis bei Rot-Rot-Grün sehe ich nicht", sagte sie der "Freien Presse". Ganz so einfach scheint es aber doch nicht zu sein. Als es bei der Diskussionsrunde Ende März im Umweltzentrum zum Wortgefecht zwischen dem Grünen Bernhard Herrmann und dem Linken Thomas Scherzberg kam, reagierte der unwirsch und fuhr seinen Kontrahenten an: "Du hast mir gar nichts zu sagen!"