Entsorger testet Spezialdeckel für Müffel-Tonnen

erschienen am 07.06.2017



Chemnitz. Mit Spezial-Filtern sollen die Chemnitzer Bioabfall-Tonnen besser gegen von ihnen ausgehende Geruchsbelästigungen und den Befall mit Maden gerüstet werden. Dazu startet der Abfallentsorgungsbetrieb ASR noch im Sommer einen Modellversuch. 300 Bio-Tonnen an Mehrfamilienhäusern sollen einen speziellen Deckel erhalten, der die Tonne besser abschließt und mit einem Biofilter versehen ist. Der Versuch soll zunächst bis Juni kommenden Jahres laufen.

Bewähren sich die Deckel, sei denkbar, nach und nach alle rund 30.000 Tonnen im Stadtgebiet entsprechend auszurüsten, sagte ASR-Chef Dirk Behrendt. Die Kosten würden dann in die Kalkulation der Gebühren einfließen. Derzeit seien die Filter-Deckel noch mehr als doppelt so teuer wie die Tonne selbst. Damit weniger Plastetüten in den Biotonnen landen, will der ASR in einigen Stadtteilen zudem kleine "Vorsortiergefäße" für Bioabfälle über interessierte Vermieter an Haushalte abgeben. (micm)