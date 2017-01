Er entscheidet über Deutschlands bestes Spiel zum Luther-Jahr

Ein Wissenschaftler aus dem Ruhrpott arbeitet seit drei Monaten im Spielemuseum. Jetzt holt er die Sieger eines besonderen Wettbewerbes in die Stadt.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 28.01.2017



Christian Wiezorrek ist verrückt nach Spielen. Mehr als 500 Kisten voller Knobeleien, Strategien, Karten und Co. besitzt er privat. Als der 36-jährige Mann aus Herne im Rahmen seiner studentischen Arbeit in einer Jugendeinrichtung im Ruhrpott erfuhr, dass im Spielemuseum Chemnitz ein wissenschaftlicher Berater gesucht wurde, klatschte er in die Hände und sagte: "Der Job hat auf mich gewartet." Seit November 2016 ist der studierte Grundschullehrer, der derzeit nebenbei an der Ruhr-Uni in Bochum seinen Master zum Erziehungswissenschaftler ablegt, nun Chemnitzer und Mitarbeiter des hiesigen Spezialmuseums.

Welch einen Experten die Stadt für ihr Museum da gewonnen hat, zeigt sich an diesem Wochenende. Da sitzt Wiezorrek in Königswinter bei Bonn in der Jury eines deutschlandweiten Wettbewerbs der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Behörde, angesiedelt im Bundesministerium des Inneren, hatte 2016 mehrere Schülerwettbewerbe in den Bereichen Geschichte, Politik und Gesellschaft ausgeschrieben. Unter anderem lautete eine Aufgabe: "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt - Luther und die Reformation". Kinder der Klassenstufen vier bis sieben sollten Spiele rund um den Kirchengelehrten erfinden.

"Dass ich über diese Beiträge mit abstimmen darf, freut mich besonders", so Christian Wiezorrek. "Denn ich habe mich in meinem Lehramtsstudium auf Theologie spezialisiert." Wiezorrek hatte mit seinem Expertenwissen über Spiele bei der Bundeszentrale Aufmerksamkeit gewonnen. In erster Linie wolle er aber auf die Kreativität der Schülerideen schauen, "und ob die Spiele mechanisch funktionieren und in sich logisch sind." Nicht erst durch den neuen Mitarbeiter wurde das Team des Chemnitzer Spiele- museums auf den Wettbewerb aufmerksam. "Da lief auch vor meiner Tätigkeit schon eine gute Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale", so Wiezorrek. Insgesamt zwölf Schulen in der Region, darunter die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, beteiligen sich nach einem Aufruf aus dem Museum an dem Wettbewerb. Die Kindergruppen stellen sich einer Konkurrenz von bundesweit insgesamt 142 teilnehmenden Schulklassen.

"Egal, wer die ersten Preise absahnt", sagte Wiezorrek gestern, "die Chemnitzer haben definitiv schon gewonnen." Denn im Spielemuseum werden ab Mitte März exklusiv die erfolgreichsten Beiträge des Wettbewerbs ausgestellt.