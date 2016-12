Erfenschlag: Lichterkette für Erhalt des Sommerbades

erschienen am 06.12.2016



Chemnitz. Mit einer Lichterkette haben in Erfenschlag mehrere Hundert Menschen den Erhalt des Sommerbades in dem Stadtteil gefordert. "Wir wollen, dass den Stadträten ein Licht aufgeht", hieß es von den Organisatoren. Das zuletzt von einem Sportverein betriebene sanierungsbedürftige Freibad ist seit 2014 geschlossen. Es soll nach dem Willen der Stadt dauerhaft aufgegeben werden. Dazu wird auf die Freibäder in den nahe gelegenen Stadtteilen Bernsdorf und Einsiedel verwiesen.

Gegen diese Pläne regt sich nicht nur im Ort Widerstand. Der Bürgerverein Erfenschlag hat ein Konzept erarbeitet, das Investitionen in Höhe von 600.000 Euro vorsieht, um die Anlage zu modernisieren und wieder öffnen zu können. Die Hälfte davon soll durch Eigenleistungen und Unterstützung aus der Wirtschaft aufgebracht werden. Die Stadtverwaltung hält die Summen für nicht ausreichend. (micm)