Erneut Einkaufszentrum in Chemnitz bedroht und geräumt

Nur einen Tag nach der Evakuierung der Sachsen-Allee musste am Freitagnachmittag die Galerie Roter Turm vorzeitig schließen. Zuvor waren mehrere Drohungen eingegangen. Vom selben Täter?

Von Jana Peters, Sandra Häfner und Michael Müller

erschienen am 30.12.2016



Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ist in Chemnitz ein Einkaufszentrum geräumt worden. Nachdem am Donnerstagnachmittag die Sachsen-Allee nach einer Bombendrohung evakuiert worden war, traf es am Freitag die Galerie Roter Turm im Herzen der Stadt. Ab etwa 16.30 Uhr wurde der Komplex mit insgesamt 60 Geschäften nach und nach geschlossen. Sicherheitspersonal forderte die zu diesem Zeitpunkt schätzungsweise 4000 Besucher auf, wegen einer "technischen Störung" das Haus zu verlassen. Später folgte die Information über Lautsprecher. Dutzende Polizeibeamte sicherten das Gebäude.

"Wir sind extra aus Niederwürschnitz nach Chemnitz gefahren, um ins Kino zu gehen", ärgerte sich Raimondo Dorn, ein wenig ratlos dreinblickend. Die Tickets für sich und seine 15-jährige Tochter habe er noch ganz normal kaufen können, sagte er. "Kurze Zeit später hieß es: Wir müssen alle raus, wegen einer Bombendrohung."

Die Polizei, die bereits seit Stunden mit auffällig vielen Beamten und auch Spürhunden in der Galerie unterwegs war, aber auch das Centermanagement drückten sich in ihren offiziellen Mitteilungen zurückhaltender aus. Gegen das Einkaufszentrum sei "eine Straftat angedroht" worden, hieß es etwas nebulös. Erste Anrufe seien unabhängig voneinander bereits ab dem späten Vormittag sowohl bei der Polizei als auch beim Management des Einkaufscenters eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Diese hätten einen Zusammenhang mit der Bombendrohung gegen die Sachsen-Allee am Tag zuvor erkennen lassen. "Eine konkrete Gefahr für das Einkaufszentrum und die Besucher war zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben", so die Sprecherin.

Kurz nach 15 Uhr hat sich die Lage dann offenbar geändert. Die Androhung einer Straftat habe sich konkretisiert, sodass eine Gefährdung nicht mehr auszuschließen gewesen sei, hieß es. Deshalb habe sich die Leitung des Einkaufszentrums gegen 16 Uhr entschlossen, das Gebäude zu evakuieren. Die Rolltreppen zum Obergeschoss fuhren fortan nur noch abwärts, Centermanager Jörg Knöfel eilte mit dem Handy am Ohr von Geschäft zu Geschäft. Nach etwa einer halben Stunde war der Komplex menschenleer, alle Geschäfte einschließlich Turmbrauhaus und Restaurant Alex geschlossen. Auch das Parkhaus der Galerie Roter Turm sowie das der Rathauspassagen wurden dicht gemacht. Polizeiwagen blockierten die Einfahrt an der Theaterstraße, Autos durften nur noch aus dem Parkhaus herausgefahren werden.

Viele Mitarbeiter warteten derweil zunächst vor dem Gebäude. Was genau passiert sei, habe ihnen niemand mitgeteilt, berichteten mehrere Verkäufer. "Keiner weiß, warum genau die Galerie evakuiert wird", sagte die Mitarbeiterin einer Parfümerie. Bislang habe man das Gebäude immer nur für kürzere Zeit wegen eines Brandes, einer Übung oder technischer Störungen verlassen müssen.

Nach rund einer halben Stunde des Wartens lud schließlich Center-Chef Knöfel alle Mitarbeiter auf ein Getränk in den Ratskeller ein. Er sagte am späten Abend, dass die Galerie am Samstag "mit Sicherheit" wie geplant von 9.30 bis 14 Uhr öffnen werde. Zu dieser Stunde waren Polizeibeamte noch immer mit Hunden im Gebäude unterwegs, so unter anderem im Brauclub, wo in der Nacht eine Disko-Veranstaltung mit mehreren Hundert Besuchern stattfinden sollte. Gefunden wurde bis dahin nichts.

Ob die Drohung gegen die Galerie Roter Turm auf denselben Täter zurückgeht wie die am Vortag gegen die Sachsen-Allee, oder ob es sich möglicherweise um einen sogenannten Nachahmungstäter handeln könnte, blieb am Freitag offen. "Wir ermitteln auch dazu", sagte eine Polizeisprecherin am Abend.