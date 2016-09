Erneut Reifen an elf Autos in Chemnitz zerstochen

erschienen am 07.09.2016



Chemnitz. Im Chemnitzer Stadtgebiet sind in der Nacht zu Mittwoch erneut mehrere Reifen zerstochen worden. Betroffen waren nach Polizeiangaben insgesamt elf Fahrzeuge: ein Ford und ein VW an der Straße der Nationen, ein BMW, ein Opel, ein Seat und zwei Renaults an der Frankenberger Straßeund vier Autos an der Blankenauer Straße, darunter ein Peugeot. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro.