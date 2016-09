Erneut Reifenstecher in Chemnitz unterwegs - Mindestens 21 Fahrzeuge betroffen

erschienen am 14.09.2016



Chemnitz. Schon wieder hat ein Unbekannter die Reifen mehrerer abgestellter Fahrzeuge zerstochen. Dieses Mal war der Reifenstecher in der Nacht zum Mittwoch an der Barbarossastraße, der Weststraße, der Kochstraße und der Waldenburger Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden 21 Fahrzeuge beschädigt.

Der Fall lässt sich in eine ganze Serie solcher Vorkommnisse einordnen, die sich seit April in verschiedenen Teilen des Stadtgebietes ereignet haben. In der Regel schlägt der Täter über Nacht zu.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, Telefon 0371 387-495808. (fp)