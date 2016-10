Erneut Reifenstecher in Chemnitz unterwegs - fÃ¼nf Autos betroffen

Erneut Reifenstecher in Chemnitz unterwegs - fünf Autos betroffen

erschienen am 11.10.2016



Chemnitz. Erneut haben Unbekannte mehrere Reifen an geparkten Autos in Chemnitz zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle in der Nacht zum Dienstag auf der Lutherstraße und Bernsdorfer Straße im Ortsteil Bernsdorf. Mindestens fünf Autos sind betroffen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

In den vergangenen Monaten waren im Stadtgebiet immer wieder Autos über Nacht lahmgelegt worden. Zuletzt waren Anfang September elf Fahrzeuge auf der Straße der Nationen, der Frankenberger Straße und der Blankenauer Straße im Visier von Reifenstechern gewesen. (fp)