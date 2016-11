Erneut Unfall mit Straßenbahn in Chemnitz

erschienen am 10.11.2016



Chemnitz. Bei einem Straßenbahnunfall ist in der Chemnitzer Innenstadt am Donnerstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Der 15-Jährige wurde kurz vor 14.45 Uhr nahe der Haltestelle Eins Energie an der Augustusburger Straße von einer Bahn der Linie 5 erfasst, die in Richtung Zentralhaltestelle fuhr. Ersten Informationen zufolge hatte er trotz der herannahenden Bahn noch die Gleise überqueren wollen. Der Mann wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen des Unfalls kommt es auf der Linie 5 zu Behinderungen. Straßenbahnen aus Richtung Hutholz werden laut einem Sprecher des Verkehrsbetriebes CVAG zunächst über Stefan-Heym-Platz, Brückenstraße/Freie Presse und Roter Turm in Richtung Zentralhaltestelle und Hutholz zurückgeführt. Zwischen Gablenz und der Haltestelle Eins Energie fährt ein Pendelzug. (micm)