Erneut fallen Züge in die Chemnitzer Innenstadt aus

erschienen am 02.11.2016



Chemnitz. Die Probleme bei der City-Bahn halten an. Auch am Mittwoch kam es zwischen dem Chemnitzer Hauptbahnhof und der Zentralhaltestelle zu Ausfällen. Auf der Linie C15 Chemnitz - Hainichen musste jeder zweite Zug seine Fahrt schon am Hauptbahnhof beenden und konnte nicht bis in die Innenstadt rollen.

Als Grund gab die City-Bahn auf ihrer Internetseite an, dass für einen vollständigen Betrieb nicht ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung stehen. (hfn)