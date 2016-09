Erneuter Raub: Wie sicher ist es rund um den Chemnitzer Stadtpark?

Entrissene Handtaschen, gestohlene Mobiltelefone: Innerhalb weniger Tage wurden sieben Menschen Opfer räuberischer Angriffe. Die Polizei will darauf reagieren.

Von Michael Müller

erschienen am 30.09.2016



Kapellenberg/Markersdorf. Die Gegend rund um den Stadtpark nach Einbruch der Dunkelheit - das ist in diesen Tagen mitunter keine wirklich gute Idee. Seit etwa einer Woche gibt es dort und in der näheren Umgebung beinahe täglich eine Raubstraftat. Innerhalb von acht Tagen wurden laut Polizei sieben Menschen Opfer entsprechender Vorfälle, mindestens vier von ihnen trugen Verletzungen davon. Eine für Chemnitzer Verhältnisse auffällige Häufung. Nirgendwo sonst im Stadtgebiet ereignete sich zuletzt Ähnliches. Die Polizei will bislang noch nicht von einer Serie sprechen, prüft aber Verbindungen zwischen den einzelnen Vorfällen.

Die Tatorte: Sie befinden sich zumeist in unmittelbarer Nähe des Stadtparks, bisweilen aber auch einige Gehminuten von ihm entfernt, immer wieder auch in der Nähe von Haltestellen. Schwerpunkte sind die Stadtteile Markersdorf und Kapellenberg. Auch ein Raub an einer 29-jährigen Frau auf dem etwas weiter entfernten Kaßberg, der sich am Mittwoch vergangener Woche ereignete, könnte der Täterbeschreibung und Vorgehensweise nach zu urteilen mit den Fällen am Stadtpark in Zusammenhang stehen.

Die Vorgehensweise: Immer wieder wird versucht, Passanten plötzlich die Handtasche oder den Einkaufsbeutel zu entreißen. In mehreren Fällen wurden die Opfer zuvor angesprochen oder bedrängt. Wehren sie sich, kommt rasch Gewalt ins Spiel. Die Täter agieren bevorzugt nach Einbruch der Dunkelheit, oft erst in den späteren Abend- oder gar Nachtstunden. Nur ein Raub geschah bei vollem Tageslicht.

Die Opfer: Kinder, Jugendliche, Senioren - es kann offenbar jeden treffen. Bei der jüngsten Geschädigten handelt es sich um ein zwölfjähriges Mädchen, dem ein unbekannter Mann am späten Montagnachmittag an der Alfred-Neubert-Straße ein Handy entriss. Zwei Tage später wurden an der Stollberger Straße in Kapellenberg zwei betagte Senioren beraubt. Ein Fremder hatte sich ihnen gegen 19 Uhr von hinten genähert und entriss einer 88-jährigen Frau die Handtasche. Sie und ihr ein Jahr älterer Begleiter stürzten und wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Täter: In einem Fall konnte die Polizei vier Tatverdächtige kurz nach dem ihnen zur Last gelegten Raub stellen. Dabei handelt es sich um drei junge Männer und eine Frau aus Afghanistan und dem Kosovo im Alter von 19 bis 21 Jahren. Sie sollen in der Nacht zu Mittwoch am Südring einen 17-Jährigen festgehalten, durchsucht und ihm das Handy und Dokumente weggenommen haben. In den meisten anderen Fällen gibt es nur Täterbeschreibungen. Bei den Angreifern soll es sich demnach durchweg um Männer handeln. Mehrfach gibt es Anhaltspunkte dafür, dass aus Gruppen von bis zu vier Personen heraus agiert worden sein könnte - einer begeht die eigentliche Straftat, die anderen halten sich im Hintergrund oder stoßen dazu, wenn sich das Opfer wehrt. In insgesamt vier Fällen waren die Täter den Beschreibungen nach südländischen Typs, in einem Fall soll der Angreifer hiesigen Dialekt gesprochen haben.

Die Beute: In fast allen Fällen verloren die Opfer ihr Mobiltelefon an die Täter, mehrere auch Geldbörsen mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, einer eine Armbanduhr. In mehreren Fällen wurden später die gestohlenen Taschen und dergleichen wiedergefunden - ausgeräumt und weggeworfen.

Was sagt die Polizei? Die Fälle werden nicht von den örtlich zuständigen Revieren bearbeitet, sondern zentral von der Kriminalpolizei-Inspektion. Das erleichtert die Prüfung, ob es Hinweise auf Zusammenhänge zwischen den einzelnen Straftaten gibt. Das Auswerten von Spuren soll unter anderem Aufschluss darüber geben, ob hier immer wieder dieselben oder verschiedene Täter bzw. Tätergruppen am Werk sind. Der Häufung der Vorfälle soll im Rahmen der Streifendienste Rechnung getragen werden, sagte ein Polizeisprecher.

Wo können sich Zeugen melden? Hinweise zu den einzelnen Straftaten nehmen die Ermittler unter Telefon 0371 3873445 entgegen.