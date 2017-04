Erste Bahnen auf neuer Trasse unterwegs

Bevor Anfang Mai das erste Teilstück der neuen Straßenbahn zur Uni in Betrieb geht, wird auf dem Abschnitt intensiv getestet. "Freie Presse" war dabei.

Von Michael Müller

erschienen am 21.04.2017



Einige Bahnen sind schon unterwegs, nur einsteigen darf noch niemand: Auf dem ersten fertiggestellten Teilstück der neuen Straßenbahntrasse zur Technischen Universität laufen die letzten Vorbereitungen für den heißen Start in anderthalb Wochen. Ab 2.Mai sollen die Chemnitzbahnen der Linien C 13 (Burgstädt) und C 14 (Mittweida) durchgehend bis zum Stadlerplatz an der Reichenhainer Straße verkehren. Mitte Juni folgen dann die Bahnen der Linie C15 (Hainichen), kündigt Mathias Korda vom Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) an.

Derzeit werden die Fahrer der Citybahn, die die drei Linien betreibt, für die neue Strecke fit gemacht. Auf sogenannten Einweisungsfahrten erläutert Betriebsleiter Thomas Halfter jedem der gut 50Mitarbeiter des Fahrpersonals die Besonderheiten des Strecken- abschnitts zwischen Zentralhaltestelle, Bernsbach- und Stadlerplatz. Wo müssen sie besonders vorsichtig unterwegs sein, weil es wegen Bauarbeiten noch keine Ampeln oder Verkehrszeichen gibt? Wo genau an den neuen Haltestellen ist die Bahn zu stoppen, damit auch wirklich ein bequemer Ein- und Ausstieg möglich ist? Straßenbahnfahren, so scheint es, kann eine Wissenschaft für sich sein. "Wenn ein neuer Abschnitt in Betrieb genommen wird, gibt es bei uns immer solche Einweisungen", so Halfter.

Die nächsten Fahrten dieser Art dürften schon in einigen Monaten anstehen, wenn auch das restliche Teilstück entlang der Reichenhainer Straße freigegeben wird. Mathias Korda, beim VMS zuständig für Verkehr und Infrastruktur, ist guter Dinge, dass dies wie geplant zum Fahrplanwechsel im Dezember der Fall sein wird. Alle Arbeiten liegen gut im Zeitplan, sagt er. Derzeit seien Tiefbauer dabei, unterirdisch alle möglichen Leitungen zu verlegen. "Die Gleise folgen erst zu einem relativ späten Zeitpunkt, da der Bereich in der Mitte der Straße zunächst als Behelfsfahrbahn dient."

Wie die Reichenhainer Straße künftig einmal aussehen wird, ist vom Stadlerplatz aus schon ein wenig zu erkennen: Rasengleis und frisch gepflanzte Platanen sorgen bis zur Lutherstraße für einen auffällig grünen Eindruck. Die Ausstattung der Haltestellen auf dem neuen Abschnitt wiederum erinnert ein wenig an Haltpunkte von Regional- oder S-Bahnen. Die Bahnsteige sind recht lang, bisweilen unterteilt in einen vorderen (A) und einen hinteren Bereich (B). Es gibt Sitzgelegenheiten aus Metall, mitunter auch aus Holz. An der Annenstraße und am Stadlerplatz werden sogar Bäume in die Haltestellen integriert. Ihre Wurzeln können sich im Untergrund so ausbreiten, dass sie keine Schäden am Gleiskörper anrichten.

"Schön, wenn auf diesem Wege auch die Stadtgestaltung profitiert", sagt CVAG-Vorstand Jens Meiwald mit Verweis auf die mehr als 80 Säuleneichen und einige Spitzahorne, die in den kommenden Tagen allein entlang der Reitbahn- und der Bernsdorfer Straße gepflanzt werden. "Vieles von dem, was jetzt hier passiert, wäre ohne die neue Verbindung möglicherweise nicht oder nicht so schnell in Angriff genommen worden." Ähnlich die Einschätzung von Katrin Günther vom Stadtteilmanagement Reitbahnviertel. "Gerade der Reitbahnstraße wird das Grün sehr zugutekommen", findet sie.

Und die Fahrgäste? Vor allem für Nutzer der Uni-Bibliothek im Pegasus-Center, aber auch für Mitarbeiter von Unternehmen im Umfeld des Technologie-Campus könnte die neue Verbindung zum Stadlerplatz bereits von Interesse sein, schätzt Mathias Korda ein. Zumal die Buslinie 51, die vor allem von Studierenden und Mitarbeitern der Uni genutzt wird, derzeit baustellenbedingt größere Umleitungen fahren muss. Läuft alles wie geplant, wird sie ab Dezember im Bereich der Uni komplett von der Tram abgelöst. Dann sollen die Chemnitzbahnen und die neue Linie 3 der CVAG dort im Zehn-Minuten-Takt verkehren.