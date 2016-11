Erste Elektro-Tonnen aufgestellt

Von lumm

erschienen am 08.11.2016



Chemnitz. Chemnitzer können seit Dienstag Elektro-Kleingeräte in speziellen Sammeltonnen entsorgen. Am Mittag wurde der erste Behälter an der Paul-Bertz-Straße aufgestellt. Bis Ende kommenden Jahres sollen im gesamten Stadtgebiet 150 Tonnen stehen.

In den Tonnen für Elektro-Kleingeräte und Metalle dürfen beispielsweise Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Handys und Rasierapparate sowie unter anderem Töpfe, Sägen und Scheren entsorgt werden. Großgeräte wie Kühlschränke müssen weiterhin zum Wertstoffhof oder Händler geschafft werden.