Erster Zeigerschlag nach 25 Jahren

Die Turmuhr im Uhren-Museum ist repariert worden. Dabei wurde viel Originaltechnik genutzt. Eines funktioniert nun aber anders als früher.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 15.10.2016



Kappel. Ein Museum, in dem es um Zeitmesser geht, in dem ungefähr 50 Uhrenwerke besichtigt werden können - und dann das: Die Turmuhr, die auf dem Dach des Museumsgebäudes an der Zwickauer Straße in drei Richtungen zu sehen ist, steht still. "Das geht nicht", sagt Dirk Röder. "Bei einem Uhren-Museum sollte das natürlich funktionieren", ergänzt der Vorsitzende des Museumsvereins.

Und so nahmen sich die Mitglieder der Uhr an, die seit dem Bau des Gebäudes um 1930 den Turm ziert. "Sie stand etwa seit der Wende still", berichtet Röder. Vor etwa anderthalb Jahren habe man das Gerät ausgebaut. Bis sie tatsächlich repariert werden konnte, verging aber noch etwas Zeit: Der Verein musste das nötige Geld erst sammeln. Dieses Jahr nun waren genug Spenden eingegangen und Röder und seine Mitstreiter gingen ans Uhrwerk.

Während dieses erhalten und mit einer Reinigung und einem Farbanstrich auf Vordermann gebracht werden konnte, mussten die Ziffernblätter ausgetauscht werden. Für rund 500 Euro wurden drei neue Exemplare bestellt, die im Gegensatz zu den verschlissenen Originalen nicht mehr aus Glas sondern aus Plexiglas sind. "Die Zeiger sind aber die originalen", sagt Röder.

Indes wird die Uhr nun ganz anders gesteuert als vor einem Vierteljahrhundert. Die alte Uhr erhielt bis zu ihrem Stillstand in der Wendezeit von einer sogenannten Mutteruhr einen elektrischen Impuls. Der sorgte dafür, dass der Zeiger weiter springt, die Uhr also richtig geht. Die für viele größeren Chemnitzer Zeitmesser zuständige Mutteruhr wurde in den Jahren um 1990 außer Betrieb genommen, sagt Röder. "Sie ist leider nicht mehr auffindbar."

Die nun restaurierte Turmuhr im Museum werde mit einem Funk-Impuls gesteuert, erklärt der Vereins-Chef. Damit das funktioniert, musste bei der Reparatur ein entsprechender Empfänger im Wert von etwa 250 Euro eingebaut werden.

Der Verein hat das Gebäude, das früher die Verwaltung des Straßenbahnbetriebs beherbergte, vor rund drei Jahren gekauft und baut dort Schritt für Schritt das Uhren-Museum aus. Grundlage dafür ist eine Zeitmesser-Sammlung, die vorher im Schloss Lichtenwalde gezeigt wurde. Die derzeitige Schau zeigt Uhren von etwa 1460 bis in die moderne Zeit. Der Schwerpunkt liege auf alten Turmuhrwerken aus Chemnitzer Gebäuden, sagt Röder. Auch in das ebenfalls dem Verein gehörende Nebengebäude, der sogenannte Speisesaal, soll wieder Leben einziehen, ergänzt der Vereins-Chef. Dort sollen Modell-Straßenbahnen ausgestellt werden.