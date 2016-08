Es grÃ¼nt so grÃ¼n im SchloÃŸteich

Es grünt so grün im Schloßteich

Das Gewässer zeigt sich momentan intensiv gefärbt. Schwebealgen sind dafür verantwortlich. Die kommenden Tage könnten interessant werden.

Von Jana Peters

erschienen am 27.08.2016



Smaragdgrüne Schlieren ziehen sich durch den Schloßteich. Vor allem am Rand sieht das Wasser intensiv grün aus, die Teich-Mitte scheint noch normal gefärbt zu sein. Stimmt etwas nicht mit dem See?

Eine Nachfrage beim Grünflächenamt sorgt für Klarheit: Schwebealgen sind für die grüne Färbung verantwortlich. Vor allem betroffen sind die Uferbereiche und der Bereich im und am Sedimentbecken.

Ursachen für die starke Vermehrung der Algen ist laut Grünflächenamt ein Überangebot an Nährstoffen. Dafür sei vor allem der Mensch verantwortlich, zum Beispiel durch das Füttern der Enten. Aber auch die Lichteinstrahlung trage ihren Teil zur Algenbildung bei.

Der Zustand ist bisher nicht schwerwiegender als in den vergangenen Jahren unter ähnlichen Bedingungen, heißt es weiter aus dem Grünflächenamt.

Den Schloßteich kennt auch Falko Hirsch, Besitzer der Gondelstation, gut. Noch hielten sich die Algen in Grenzen. Als noch Karpfen in dem Gewässer schwammen, sei das Problem in der warmen Jahreszeit zehnmal so schlimm gewesen, sagt er. Auch er habe die Beobachtung gemacht, dass sich das Füttern der Wasservögel sehr ungünstig auf die Wasserqualität auswirke. Jedes Stück Brot, das im Wasser lande, verschlimmere das.

Der niedrige Wasserstand, den es Ende Juli gegeben hatte, habe nichts mit der aktuellen Wasserqualität zu tun, heißt es weiter aus dem Grünflächenamt. Wegen starken Regens war ein Wehr geöffnet worden, um Wasser abzulassen. Durch einen technischen Defekt schloss sich der Ablauf jedoch nicht mehr. Das war zumindest die Erklärung der Firma, die das Wehr wartet. Von der Stadtverwaltung hieß es, ein verstopfter Zulauf sei verantwortlich. Der Wasserqualität sei das allerdings durchaus zuträglich gewesen. Denn da der Pegel inzwischen wieder ausgeglichen wurde, sei sauerstoffreiches Wasser eingeleitet worden.

Die Farbe des Teiches könnte sich aber in den kommenden Tagen noch verstärken. Denn aufgrund der aktuellen Trockenheit komme vom Pleißenbach kaum frisches Wasser. Darum müsse die Entwicklung in der nächsten Zeit beobachtet werden, heißt es aus dem Grünflächenamt.