"Es ist ein ungutes GefÃ¼hl"

"Es ist ein ungutes Gefühl"

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig über die Stunden nach dem Terror-Alarm, die Konsequenzen der Stadt und ihr Gespräch mit Betroffenen

erschienen am 11.10.2016



Die Stadtchefin kündigt nach dem Sprengstoff-Fund in einer Wohnung in Kappel an, auch das städtische Betreuungs- und Unterbringungskonzept für Asylbewerber zu überarbeiten. Mandy Fischer sprach mit ihr über die Ereignisse am Wochenende, von denen sie in Palma de Mallorca erfahren hat.

Freie Presse: Ist Chemnitz nach den Ereignissen am Wochenende eine andere Stadt?

Barbara Ludwig: Wir sind in eine Situation gekommen, von der sich jeder wünscht, dass sie nicht eintritt, in die aber jede Stadt geraten kann. Es ist ein ungutes Gefühl. Trotzdem bin ich froh gewesen über die Besonnenheit der Chemnitzer. Sie leben ihren Alltag. Dennoch bin ich mir sicher, dass sich viele Bürger nach dem Wochenende Gedanken machen. Die mache ich mir auch.

Welche?

Die meisten Menschen, die zu uns kommen, sind vor Gewalt geflohen. Wir nehmen sie auf, damit sie sicher sind. Und die meisten wollen auch nichts anderes als das. Einige wenige aber bringen Gewalt hierher mit, vor der wir uns nur bedingt schützen können.

Was kann die Stadt tun, um zu verhindern, dass eine Wohnung in Chemnitz als Sprengstofflager genutzt wird?

Wir werden unser Unterbringungs- und Betreuungskonzept an einigen Punkten überarbeiten müssen.

Wo will die Stadt genauer hinsehen, bevor ein Flüchtling eine Wohnung bezieht?

Zum Beispiel bei Lebensumständen, Herkunft, Ausbildung, Familien situation. Trotz aller Vorsicht muss ich aber die Frage, ob ich eine hundertprozentige Garantie geben kann, ob wir sicher sind, mit Nein beantworten. Denn im Fall des Mieters, in dessen Wohnung der Sprengstoff gefunden wurde, hätte ein verändertes Unterbringungskonzept gar nicht gegriffen. Er war kein der Stadt zugeordneter Asylbewerber, sondern ein Flüchtling mit Aufenthaltsstatus, der die Wohnung selbst angemietet hatte.

Die Bewohner des betroffenen Hauses durften gestern noch immer nicht in ihre Wohnung zurück, was zunehmend für Missstimmung sorgt. Wie hilft die Stadt ihnen?

Gestern Nachmittag hat die Polizei das Haus wieder freigegeben. Seitdem sind die Handwerker drin, um Haus- und Wohnungstüren zu reparieren. Heute können die Mieter in ihre Wohnung zurück, Mitarbeiter der GGG und der Stadt sind vor Ort, um ihnen zu helfen. Dazu gehört auch eine psychologische Betreuung, wenn sie gewünscht wird. Mit einigen Bewohnern, die in einem Hotel als Übergangsquartier untergekommen waren, hatte ich mich gemeinsam mit GGG-Geschäftsführerin Simone Kalew am Sonntagnachmittag getroffen, um zu erfahren, was wir tun können.

Was können Sie tun?

Ihr sehnlichster Wunsch ist - zurück nach Hause. Wir haben ein weiteres Treffen mit allen Mietern am kommenden Mittwoch vereinbart. Es wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und soll auch zur Aufarbeitung der Ereignisse dienen.

Die Stadt hat seit gestern Früh eine Hotline für die Chemnitzer, insbesondere für Eltern geschaltet, deren Kinder die Tagesstätte an der Straße Usti nad Labem besuchen. Wieviele Anrufe gingen ein?

Wenige, fünf am Behördentelefon, nur einer an der Jugendamts-Hotline. Doch wir wollten vorbereitet sein. Wir wussten nicht, was die Eltern empfinden, wenn sie am Montagmorgen ihr Kind in der Einrichtung abgeben, die in Blicknähe zu dem Haus steht, das von schwerbewaffneten Polizisten bewacht wird. Auch Ausweich-Plätze in einer anderen Kita hätten zur Verfügung gestanden, waren aber nicht notwendig.

Wann und wo haben Sie die erste Information über den Terror-Einsatz in Ihrer Stadt erhalten?

Am Samstagnachmittag in Palma de Mallorca. Es war mein letzter Urlaubstag. Ich war auf dem Weg zum Flughafen, noch in bester Urlaubsstimmung, als mich Bürgermeister Sven Schulze über die Ereignisse in Chemnitz informierte. Noch während ich auf den Rückflug wartete, hatten wir einen Termin für die erste Lage besprechung mit dem Polizeipräsidenten und unseren Mitarbeitern für Sonntagvormittag vereinbart.