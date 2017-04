Etwa hundert Menschen bei Spendenaktion

Viele Chemnitzer folgten dem Aufruf, die Familie des Toten von Oederan zu unterstützen. Die Initiatoren sind überwältigt.

erschienen am 10.04.2017



Chemnitz. Das blaue Sparschwein im Blumenladen "Mein Gänseblümchen" auf dem Sonnenberg war am Sonntag besonders gefragt. Immer wieder steckten Besucher Geldscheine in seinen Bauch. Geschäftsinhaberin Anett Gräbner und ihr Lebensgefährte Daniel Ivandic, die beide in der Nachbarschaft des Mannes wohnen, der am Dienstag auf einem Feld bei Oederan tot aufgefunden wurde, hatten zu einer Spendenaktion für die Hinterbliebenen aufgerufen. Der 38-jährige Chemnitzer ist offenbar einem Verbrechen zum Opfer gefallen, die Kriminalpolizei ermittelt.

Sie habe nicht mit so vielen Besuchern gerechnet: "Ich weiß gar nicht, was hier passiert", so Anett Gräbner. Dabei schaute sie ungläubig durch die Schaufenster. Schätzungsweise hundert Menschen waren gekommen - nicht nur, um Geld zu spenden. In Grüppchen standen sie, zumeist Freunde und Nachbarn des Getöteten, zusammen und unterhielten sich. Die Stimmung war gedämpft, bei einigen der Frauen und Männer aber auch aufgebracht - auch deshalb, weil eine Chemnitzer Boulevardzeitung ein Foto des Wohnhauses des toten Mannes veröffentlicht hatte.

Anziehungspunkt war am Sonntag der Kuchenbasar. Etwa 25 Kuchen und Torten hatten Daniel Ivandic und Kunden des Ladens gebacken. Die Besucher hätten die Geldbeiträge für Kaffee und Gebäck sowie für Roster vom Grill großzügig aufgerundet, sagte eine Helferin. Wie viel Geld zusammenkam, konnte Anett Gräbner am Sonntag noch nicht sagen - auch deshalb, weil sie über Facebook ein Konto eingerichtet hatte, über das weiterhin Spenden möglich sind. Zudem habe sich eine Firma gemeldet, um der Familie des Opfers zu helfen, sagte sie. Anett Gräbner war von der Anteilnahme überwältigt. Eine Nachbarin habe sich bei ihr mit einem Geschenk für die Aktion bedankt, berichtete sie und kämpfte dabei mit den Tränen.