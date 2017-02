Ex-Mitarbeiter: Autohaus-Chef zuletzt kaum noch in der Firma

erschienen am 10.02.2017



Chemnitz. Der Prozess gegen den Chemnitzer Autohändler Christian Weise ist am Freitag am Amtsgericht fortgesetzt worden. Dem Mann wird Betrug vorgeworfen. Als Zeugen wurden ehemalige Mitarbeiter gehört. Sie alle berichteten, Weise habe sich ab Ende 2014 verändert, sei kaum noch im Unternehmen und schwer erreichbar gewesen. "Er hatte dann andere Interessen", sagte eine Zeugin. Außerdem sei Alkohol bei ihm "ein großes Thema" gewesen.

Die Zeugen berichteten zudem, Weise habe seine Mitarbeiter verdächtigt, gegen ihn zu arbeiten und sich zu bereichern. Auf ihren Rat hin, die Polizei einzuschalten, habe er aber nie reagiert. "Er wollte nie, dass das überprüft wird." Der Angeklagte selbst berichtete davon, dass seine Mitarbeiter neidisch auf ihn gewesen seien. (jpe)