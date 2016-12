Exhibitionist in Ebersdorf unterwegs

erschienen am 14.12.2016



Chemnitz. Im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf ist am Dienstagnachmittag ein Exhibitionist gesehen worden. Laut Polizei bemerkte eine 34-Jährige gegen 16.30 Uhr auf ihrem Weg durch den Wald von der Max-Saupe-Straße in Richtung Adalbert-Stifter-Weg hinter sich einen unbekannten Mann, der sein Geschlechtsteil entblößte und sich selbst befriedigte. Die Frau schrie den Unbekannten an und lief in Richtung Max-Saupe-Straße zurück. Der Exhibitionist ging daraufhin in Richtung Adalbert-Stifter-Weg weiter.

Beschrieben wurde der Täter als ca. 1,80 Meter groß und schlank. Er soll nach Aussage der 34-Jährigen braune Hautfarbe sowie eine rundliche Nase haben. Der Unbekannte war den Angaben nach dunkel gekleidet und trug eine graue Mütze. (fp)