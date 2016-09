Expertenstreit: Wird Chemnitz kÃ¼nftig wachsen oder schrumpfen?

Expertenstreit: Wird Chemnitz künftig wachsen oder schrumpfen?

Nach dem Bevölkerungsrückgang in den 1990er-Jahren wird die Stadt seit einiger Zeit wieder größer. In der Frage, ob der Trend weiter anhält oder nicht, gehen die Meinungen indes weit auseinander.

Von Swen Uhlig

erschienen am 17.09.2016



Die Zahlen stimmen durchaus positiv: Laut Statistischem Landesamt hat Chemnitz in den vergangenen fünf Jahren einen Zuwachs bei der Anzahl der Einwohner erlebt. Waren im Sommer 2011 noch 240.500 Menschen in der Stadt gemeldet, lag die Zahl Ende vergangenen Jahres bei 248.600 - ein Plus von 3,5 Prozent. Der Anstieg hängt natürlich auch mit dem Zustrom von Asylbewerbern zusammen; nie zuvor kamen in einem Jahr mehr Flüchtlinge nach Deutschland und damit auch nach Chemnitz wie 2015.

Gleichwohl erklärt die Rathausspitze die Entwicklung der vergangenen Jahre zum langfristigen Trend. Wie Baubürgermeister Michael Stötzer (Grüne) bei einem Immobilienforum am Donnerstag im Luxor-Palast sagte, rechnet die Stadtverwaltung fest damit, dass die Chemnitzer Einwohnerzahl schon im nächsten Jahr die magische Grenze von 250.000 überschreitet - und zwar dauerhaft, wie er es formulierte. Die Stadt entwickle sich weiter positiv, begründete er, die Industriedichte sei so hoch wie in kaum einer ostdeutschen Stadt sonst, und es gebe ein überproportional hohes Pro-Kopf-Einkommen. Stötzers Optimismus gipfelte in der Aussage: "Die Prognose ist, dass in Chemnitz in zehn Jahren wieder dauerhaft 265.000 Menschen leben werden." Seine Schlussfolgerung: In der Stadt werden 3000 bis 11.000 neue Wohnungen gebraucht.

Solche Voraussagen sind wichtig für die Immobilienwirtschaft, geht es doch um die Frage, ob sich Investitionen in den Wohnungsbau in einer Stadt lohnen könnten. Und Investoren, die in den vergangenen Jahren von außerhalb nach Chemnitz gekommen sind, um Häuser zu kaufen, zu sanieren und anschließend zu vermieten oder zu verkaufen, stimmten ein in Stötzers positives Gesamtbild. Chemnitz sei aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und könnte innerhalb der nächsten zehn Jahre zum heimlichen Gewinner im Städtedreieck mit Dresden und Leipzig werden, sagte Steffen Bieder vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Und Immobilienexperte Marian Ziburske von der Unternehmensgruppe Westminster erklärte, Chemnitz sei der interessanteste Standort für die Wohnungswirtschaft in ganz Ostdeutschland.

Allerdings wird diese Zuversicht nicht überall geteilt. Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung zum Beispiel rechnet für Chemnitz mit einer deutlich negativeren Entwicklung. Zwar gehe es der drittgrößten Kommune Sachsens besser als vergleichbar großen ostdeutschen Städten wie Halle, Magdeburg oder Rostock, sagt der Vize-Chef der Dresdner Ifo-Niederlassung, Prof. Joachim Ragnitz. Dennoch rechnet Ragnitz für Chemnitz selbst im besten Fall ab 2020 wieder mit einem Rückgang der Bevölkerung. Im schlimmsten Fall verliere die Stadt dann pro Jahr wieder bis zu 8000Einwohner, fügte er hinzu. Der Grund für seinen Pessimismus: Die derzeitige Zuwanderung in Chemnitz werde neben den Flüchtlingen vor allem durch neue Einwohner aus dem Umland gespeist. In einigen Jahren werde es aber dort kaum noch junge Menschen geben, die in die Stadt ziehen könnten. "Den derzeitigen Boom bei der Einwohnerentwicklung in Chemnitz", so Ragnitz, "darf man daher nicht einfach fortschreiben."