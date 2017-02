Fälle von Reifenstecherei am Sonntag bei "Kripo live"

erschienen am 03.02.2017



Chemnitz. Nach erneuten Fällen von zerstochenen Reifen im Chemnitzer Stadtgebiet wird die Polizei in der MDR-Sendung "Kripo live" am Sonntag, 19.50 Uhr, nach dem unbekannten Täter fahnden.

Den Angaben zufolge hatte der Täter in der Nacht vom 26. zum 27. Januar nach derzeitigem Stand an 20 Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Seit Mai vergangenen Jahres sind mehr als 350 Autos beschädigt worden. Vor allem in den Stadtteilen Sonnenberg, Gablenz und Kaßberg war der Täter aktiv. Er wählte in der Mehrzahl verkehrswidrig abgestellt Autos. Mitte Oktober 2016 lobte die Polizeidirektion Chemnitz 3000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen, Telefon 0371 387-4201. (fp)