Fahrbahneinschränkungen wegen Gebäudeabriss

erschienen am 02.12.2016



Bis Weihnachten soll an der Klaffenbacher Straße ein Wohnhaus abgerissen werden. Deshalb sollten Autofahrer zwischen der Albert-Schenk-Straße und der Stöcklstraße mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist in dem Bereich bereits eine Fahrbahn halbseitig gesperrt worden. Der Verkehr wird bis zum Abschluss der Abbrucharbeiten - voraussichtlich am 23. Dezember - mit mobilen Ampeln geregelt. Das Gebäude befindet sich nach den Angaben aus dem Rathaus in Privatbesitz. Wann es errichtet wurde, ist der Stadtverwaltung nicht bekannt. (gp)