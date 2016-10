Fahrer durch Insekt abgelenkt - Vier Verletzte

erschienen am 29.10.2016



Chemnitz. Bei einem Unfall auf der Neefestraße in Chemnitz sind am Freitagnachmittag vier Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei kam es zu der Kollision, weil ein 39-jähriger Caddy-Fahrer durch ein Insekt in seinem Fahrzeug abgelenkt war. Dadurch bemerkte er den stockendem Verkehr etwa 500 Meter vor der Kreuzung zum Südring zu spät. Er fuhr auf den vor ihm fahrenden Skoda eines 55-Jährigen auf. Dieser wiederum wurde auf den davor

befindlichen VW Polo einer 18-Jährigen geschoben.

Der Gesamtsachschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 21.000 Euro. (fp)