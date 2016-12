Fahrlässigkeit soll tödlichen Wohnhaus-Brand ausgelöst haben

erschienen am 09.12.2016



Das tödliche Feuer in einem Wohnhaus in Kleinolbersdorf ist aller Wahrscheinlichkeit nach durch fahrlässigen Umgang mit Feuer verursacht worden. Das haben die Untersuchungen der Brandursachenermittler der Polizei ergeben. Bei dem Feuer am Mittwochabend war einer der Bewohner ums Leben gekommen. Ein Mann erlitt zudem eine Rauchgasvergiftung. (micm)