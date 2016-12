Fahrleitungsbau auf dem Südring abgeschlossen

erschienen am 02.12.2016



Der Verkehrsbetrieb CVAG hat den Fahrleitungsbau im Bereich Südring und Wladimir-Sagorski-Straße bis Hutholz abgeschlossen. Das teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Die neue Anlage sei in Betrieb. Jetzt stehe noch der Abbruch der alten Leitungsmasten an. Die CVAG rechnet nicht damit, dass es dabei zu Verkehrseinschränkungen kommt.

Dennoch hat die Stadtverwaltung angekündigt, dass es bis 16. Dezember von 9 bis 14 Uhr auf dem Südring und auf der Wladimir-Sagorski-Straße zwischen Stollberger Straße und Südring zu Behinderungen wegen Fahrbahneinschränkungen kommen kann. (gp)