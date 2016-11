Fahrradscheinwerfer: Diese Blender

Fahrradscheinwerfer leuchten immer heller. Das kann den Gegenverkehr gefährlich blenden. Es sei denn, man stellt das Licht korrekt ein.

erschienen am 13.11.2016



Chemnitz. Wenn er nach Feierabend in der Dunkelheit heimwärts radelt, ärgert sich Bernd Brettschneider über seinesgleichen. Allzu oft wird er vom Licht entgegenkommender Radler so geblendet, dass er nicht mehr beurteilen kann, ob er sich auf Kollisionskurs befindet oder nicht. Viele merkten nicht einmal, welche Gefahr sie da heraufbeschwören, sagt Brettschneider, der sich selbst als "leidenschaftlichen Radfahrer" bezeichent. Experten bestätigen, dass immer lichtstärkeres LED-Licht zum Problem wird, wenn es falsch eingestellt ist. Die Zahl der lichtlosen Pedalritter geht dagegen zurück, wie aus einer Statistik der Polizei und des Fahrradclubs ADFC Sachsen hervorgeht.

Wie hell ist eine moderne Fahrradbeleuchtung heute?

Das derzeit kräftigste Akku-Frontlicht mit StVZO-Zulassung werde mit einem Wert von 150 Lux beworben, sagt David Koßmann vom Pressedienst Fahrrad. "Das LED-Licht ähnelt in dieser Leuchtstärke schon mehr einem Autoscheinwerfer als dem, was man vom Fahrrad her kannte." Gängig sind dagegen um die 30 Lux. Die Einheit gibt die Beleuchtungsstärke auf einer beleuchteten Fläche an. Allerdings ist die Annahme, eine höhere Lux-Zahl sei gleichbedeutend mit mehr Helligkeit, nicht zwangsläufig richtig. Damit die Aussage zutrifft, müssen die beleuchtete Fläche und die Helligkeitsverteilung identisch sein. Hersteller, die nicht StVZO-zugelassene Lampen - etwa für Mountainbiker - anbieten, arbeiten nicht mit der Einheit Lux, sondern mit Lumen, erklärt der Kamenzer Fahrradhändler Thilo Scheibe. Lumen beschreibt die gesamte abgegebene Lichtmenge eines Scheinwerfers.

Gibt es eine Faustregel zum richtigen Einstellen des Radlichts?

Maßgeblich ist Paragraf 67 der StVZO. Dort heißt es: "Der Lichtkegel muss mindestens so geneigt sein, dass seine Mitte in fünf Meter Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt wie bei seinem Austritt aus dem Scheinwerfer." Mit anderen Worten: Der hellste Punkt, der das Velo-Licht erzeugt, sollte zehn Meter vor dem Rad auf dem Boden auftreffen. Für eine im Straßenverkehr zugelassene Lampe sei außerdem eine gute, gleichmäßige Nahfeld-Ausleuchtung wichtig, so Koßmann. Was viele nicht wissen: Sobald der obere Rand des vorwärts gerichteten Lichtkegels nur leicht nach oben zeigt, wird man schon bei geringen Lux-Werten zum Blender.

Ist Akku-Licht nicht verboten und ein Dynamo am Fahrrad Pflicht?

Nein. Diese Regelung wurde mit einer Novelle der StVZO 2013 abgeschafft. Vorher galt, dass nur diejenigen Batterielicht verwenden dürfen, die zu Trainings- oder Wettkampfzwecken ein Rennrad fahren, das unter elf Kilo wiegt. Die neue Regelung besagt, dass auch für andere Räder Akku-Beleuchtung statthaft ist - wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass Vorder- und Rücklicht eine Zulassung des Kraftfahrtbundesamts (KBA) sowie eine Akkustandsanzeige haben müssen. Zudem ist fürs Frontlicht ein Wert von mindestens zehn Lux vorgeschrieben. Sein Rat an Alltags- und Stadtradler sei weiterhin, auf Nabendynamos zu setzen, sagt Dirk Nachtmann, Inhaber des Fachgeschäfts "Radschlag" in Chemnitz. Eine solide Lichtanlage dieses Typs gebe es ab etwa 160 Euro, ergänzt Maximilian Richter von der "Tretmühle" in Radebeul. Wer in der Dunkelheit nicht nur gesehen werden, sondern auch selber sehen will, sollte mindestens 200 Euro für 50-Lux-Licht und Nabendynamo ausgeben, empfiehlt Richter.

Wie erkenne ich, ob mein Fahrradlicht StVZO-zugelassen ist?

Am Prüfzeichen des Kraftfahrtbundesamts. Es besteht aus einer gewellten Linie, dem Buchstaben "K" und einer mehrstelligen Prüfziffer. Um eine Zulassung zu erhalten, darf das Licht nicht blinken, außerdem muss es nach oben hin über eine klar definierte Hell-Dunkel-Kante verfügen.

Welche Neuerungen gibt es bei der Fahrradbeleuchtung?

Tagfahrlicht am Rad gibt es schon seit einigen Jahren. Auf breiter Front durchgesetzt hat es sich noch nicht. Dabei kann eine solche Funktion im Ernstfall Leben retten: Zusätzliche Signal-Leuchtdioden sorgen dafür, dass man als Radler vom Gegenverkehr besser wahrgenommen wird. Besonders für Fahrer der schnellen S-Pedelecs (bis 45 km/h) sei Tagfahrlicht sinnvoll, weil ihr Tempo von Autofahrern oft unterschätzt werde, heißt es beim Hersteller Busch & Müller. Üblich ist inzwischen auch, dass sensorgesteuert vom Tag- auf Nachtfahrlicht umgeschaltet wird. Es gibt sogar Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht oder Rücklichter, die beim Bremsen heller aufleuchten. Ein weiteres Trendthema sei die Lichtintegration, sagt der Dresdner Radhändler Stefan Meißner. Damit sind Lösungen gemeint, bei denen Lichtquellen in Gepäckträgern, Schutzblechen oder anderen Komponenten untergebracht werden. Perfekt zum Zeitgeist passen Lampen, die dank Pufferakku und USB-Schnittstelle dazu verwendet werden können, ein Smartphone aufzuladen.

Welche Strafen drohen Radlern, die mit Blendlicht fahren?

"Wenn wir jemanden anhalten, der mit einem schlecht eingestellten Vorderlicht unterwegs ist, weisen wir ihn schon darauf hin", sagt eine Sprecherin der Dresdner Polizei. Sanktionen gebe es aber in solchen Fällen keine. Am Ende sei wichtig, dass überhaupt Licht und die vorgeschriebenen Reflektoren am Fahrrad vorhanden sind. (rnw/are)

Was Fahrradscheinwerfer heutzutage leisten Der Helle: Busch & Müllers Ixon Space strahlt mit 150 Lux. Ein Display zeigt an, wie lange man noch im eingestellten Beleuchtungsmodus unterwegs sein kann. Ab Frühjahr 2017 erhältlich. Preis: ca. 200 Euro.

Der Nützliche: Voxom bietet mit dem LV 2 einen Scheinwerfer für die Lenkermontage. Dessen Akku fungiert auch als Powerbank. So lädt man während der Fahrt das angedockte Smartphone. Preis: ca. 80 Euro.

Der Variable: Knog ist ein australischer Hersteller. Dessen LED-Frontlampe Blinder Beam 170 kann am Lenker oder auf dem Fahrradhelm montiert werden. Es gibt drei Leuchtmodi: 170, 95 oder 45 Lumen. Preis: ca. 75 Euro.

Der Robuste: Mit der SL B hat Lupine eine 16-Watt-LED-Leuchte für E-Bikes mit Bosch-Antrieb (6 Volt: 500 Lumen, 12 Volt: 900 Lumen) gebaut. Das Hightech-Licht soll bis zu 250 Meter weit strahlen. Preis: ca. 265 Euro.