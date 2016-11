Fahrzeug brennt vollständig aus - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 06.11.2016



Chemnitz. Auf der Humboldtstraße in Chemnitz hat in der Nacht zu Sonntag ein geparktes Auto in Flammen gestanden. Ersten Informationen zufolge brannte der Renault trotz schneller Löschmaßnahmen der Berufsfeuerwehr vollständig aus. Ein danebenstehender VW sowie ein Nissan wurden ebenfalls beschädigt.

Polizisten sperrten den Tatort weiträumig ab und stellten den Renault sicher, um ihn von Spezialisten der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache untersuchen zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnumer 0371/387-3445 zu melden. (fp)