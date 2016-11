Falkeplatz - Bau an Haltestelle behindert Verkehr

erschienen am 04.11.2016



Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es gestern vor allem am Vormittag rund um den Falkeplatz gekommen. Grund für Staus auf der Bahnhofstraße, der Theaterstraße und der Zwickauer Straße waren nach einer Informationen der Stadtverwaltung Fahrbahneinschränkungen, die für Arbeiten an einer Haltestelle auf der Zwickauer Straße in Höhe des Falkeplatzes nötig wurden. Es sei dort begonnen worden, Halterungen der durchsichtigen Spritzschutzwände zwischen dem Haltestellenbereich und der Straße auszutauschen. Die Arbeiten sollen heute - wie schon gestern - ab 8 Uhr fortgesetzt und bis 14 Uhr abgeschlossen werden. (gp)