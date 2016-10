Falsches Gewinnversprechen - Senior um 38.000 Euro betrogen

erschienen am 14.10.2016



Hartmannsdorf. Ein Hartmannsdorfer Senior ist um fast 38.000 Euro betrogen worden. Der Mann hatte nach Polizeiangaben erstmals im Mai einen Anruf von einem angeblichen Rechtsanwalt erhalten, der die Auszahlung eines Lottogewinns von mehr als 250.000 Euro in Aussicht stellte. Sp√§ter wurde der Senior in Telefonaten mit weiteren Beteiligten zur Zahlung von Geb√ľhren aufgefordert, um den Gewinn zu erhalten. Die Geb√ľhren sollten in mehreren Geldbetr√§gen etwa per Western Union ins Ausland √ľberwiesen werden. Der Mann zahlte so fast 38.000 Euro. Die Polizei warnt erneut: Niemand sollte sich auf Geldforderungen einlassen, solche Telefonate umgehend beenden, Angeh√∂rige zu Rate ziehen und die Polizei informieren. (fp)