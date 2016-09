Fehlalarm in der Galeria Kaufhof in Chemnitz

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz. In der Chemnitzer Innenstadt ist am späten Dienstagnachmittag die Feuerwehr ausgerückt. Eine Brandmeldeanlage in der Galeria Kaufhof hatte Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte, die mit mehreren Wagen und einer Drehleiter ins Zentrum angerückt waren, gaben kurz darauf Entwarnung und sprachen von einem Fehlalarm. Es war von einem technischen Defekt die Rede. Man wisse selbst noch nicht, warum die Brandmeldeanlage Alarm geschlagen hätte, hieß es. (hfn)