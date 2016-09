Feierabend-Party endet mit SirenenlÃ¤rm

Feierabend-Party endet mit Sirenenlärm

Ein Piepton macht Schluss mit Lustig, ein Barkas bringt Manager ins Schwärmen und ein Baby wird zum "Tausendsassa".

erschienen am 17.09.2016



André Donath (Foto), Chemnitzer Gastronom, saß der Schreck kurz in den Knochen: Zum Abschluss seiner Afterwork-Party am Donnerstagabend schellten in der Galerie Roter Turm die Sirenen. Kurz vor Mitternacht war die Fete im Brauclub im Untergeschoss deshalb beendet. Da mussten die Gäste, unter anderem "Miss Sachsen" Josephin Frenzel, den Saal Knall auf Fall verlassen. "Zum Glück war es nur ein Fehlalarm", so Donath später erleichtert. "Er wurde durch einen technischen Defekt im Kino ausgelöst," informierte Centermanager Jörg Knöfel nachträglich. Trotz jähem Ende wurde bei der Party vorher ordentlich gefeiert. Der Abend hatte ziemlich heiß begonnen: "Wer rechnet denn im September noch einmal mit so einem hochsommerlichen Wetter", fragte Donath gestern. "Doch trotz der tropischen Temperaturen haben uns die Gäste nicht im Stich gelassen. Darüber habe ich mich gefreut." Am 13. Oktober ist die nächste After-Work-Party in seinem Club geplant, dann aber hoffentlich ohne lästigen Fehlalarm.

Carl Hahn (Foto), Chemnitzer Ehrenbürger und langjähriger Vorstandsvorsitzender des Volkswagenkonzerns, verzauberte am Mittwoch mit jugendlichem Charme die Besucher des Druckhauses der "Freien Presse". Dort wurde am Abend der 208 Seiten starke Band "DKW Hahn", verfasst von Carl Hahn selbst und seinem Co-Autoren Peter Kirchberg, vorgestellt. Vorlesen? Das war nichts für den gestandenen Geschäftsmann - im Juli immerhin schon 90 Jahre alt geworden. Er sprach lieber frei von Spickzetteln über die Zukunft des Bildungssystems, lobte die arbeitsfleißigen Sachsen und machte Chemnitz ein ums andere Mal eine Liebeserklärung. Dass Hahn des Reisens so gar nicht müde ist, bewies er in der vergangenen Woche erst. Da weilte er in China, um dort mit Managern zu verhandeln. Danach ging es in den Flieger und nach einer anderen Lesung in Zschopau direkt nach Chemnitz. Begeistert vom Druckzentrum - "welch ein fantastisches und modernes Gebäude" - bekam Hahn dort noch ein weiteres Buch in die Hand: Als Geschenk erhielt er einen Chemnitzer Bildband.

Siegfried Bülow, Vorstandsvorsitzender des Leipziger Porsche-Werkes, weilte parallel zu Carl Hahns Besuch im Druckhaus ebenfalls in Chemnitz. Er war der Stargast zur Party des 20-jährigen Bestehens der Agentur Baseg. Das Unternehmen, welches sich inzwischen auf Digitaldruck spezialisiert hat, ist nämlich zumindest dem Namen nach mit Bülows Vergangenheit als Automobilmanager verbunden. Der Begriff Baseg geht zurück auf die Barkas-Standortentwicklungsgesellschaft. In der war Bülow einst Werksleiter. Wolfram Junge, Gründer der Baseg-Agentur, war zu dieser Zeit Betriebsrat der Entwicklungsgesellschaft und ist noch heute mit Siegfried Bülow befreundet. Gemeinsam mit fast 150 anderen Gästen feierten sie nun am Mittwochabend in den Agenturräumen an der Annaberger Straße das Jubiläum der Firma. Und hatten extra dafür einen alten Barkas vor der Tür abgestellt. "So einen haben wir uns zu DDR-Zeiten manchmal ausgeliehen, um damit in den Urlaub zu fahren", erinnerte sich Bülow. Gleich mal probesitzen wollte Bergsteiger Jörg Stingl. "Mist, ist ja abgeschlossen", sagte er dann. Der Gipfelstürmer war eingeladen, um von seinen vielen Erlebnissen am Berg zu berichten und damit die Firmengäste zu Höchstleistungen zu motivieren.

Denise Rößler, Altenpflegerin, und Ronny Harzer, Heizungstechniker, hielten am Mittwoch stolz ihren Nachwuchs in die Höhe. Baby Alfred Emil ist ein besonderes Kind. Es kam bei der 1000. Geburt im Klinikum Chemnitz zur Welt. Ein richtiger Tausendsassa! Um 4.04 Uhr erblickte der Junge mit einem Startgewicht von 3735 Gramm und 52 Zentimetern Länge das Licht von Chemnitz. Er legte eine richtige Punktlandung hin und hielt genau den Tag des errechneten Geburtstermins ein. Mama Denise war am Abend zuvor mit Wehen in die Klinik gekommen, erlebte dann eine unkomplizierte Geburt. "Benannt haben wir unseren Sohn nach meinem Großvater Alfred, der mir sehr nahe ist", so die glückliche Mama. Dass Alfred Emil nun zufällig bei der 1000. Klinikums-Geburt des Jahres zur Welt kam, sei ein schöner Zufall. Der Junge ist das insgesamt 1029. Baby, welches 2016 im Klinikum geboren wurde. Die Abweichung zur Zahl 1000 ergebe sich daraus, dass auch Mehrlingsgeburten betreut wurden, hieß es aus dem Krankenhaus. Im Krankenhaus in Rabenstein kamen im selben Zeitraum bisher insgesamt 1357 Kinder bei 1337 Geburten auf die Welt.

Jens-Ulrich Groß (Foto), freiberuflicher Statiker und Vorstandsmitglied im Chemnitzer Verein des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, machte am Donnerstagabend Feuerwehrleuten Lust aufs Radeln. Den Freiwilligen der Eubaer Wehr erzählte er in einem launigen Vortrag von seinen Erfahrungen in Kirgisien und Pakistan. Dorthin hatte es ihn vor einigen Jahren mit Ehefrau und Radel verschlagen. Da die Eubaer von ihrem in Euba lebenden Weltenbummler nicht genug Erlebnisberichte hören können, holte er am Donnerstag mal wieder Bilder und sein Urlaubstagebuch heraus. "Ein solcher Vortrag ist vor allem in heutigen Zeiten hilfreich, weil ich viel über Gastfreundschaft und den Abbau von Vorurteilen gegenüber Religionen und Kulturen beitragen kann." In diesem Jahr war Groß auch wieder im Fahrradurlaub, allerdings nicht in so einem exotischen. "Ich bin mit meiner Frau diesmal in den Schwarzwald geradelt", verriet er am Donnerstag.