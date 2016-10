Festnahme: Polizei stellt fünf mutmaßliche Täter

erschienen am 17.10.2016



Fünf mutmaßliche Diebe sind in der Nacht zu Montag in Chemnitz gestellt und vorläufig festgenommen worden. Beamte der Polizei wurden gegen 1:45 Uhr zu einem Firmengelände in der Blankenburgstraße gerufen. Wachschutzmitarbeiter hatten mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten. An 35 Pkw wurden die Außenspiegel demontiert und die Radnabendeckel gestohlen.

Nahe einer Tankstelle stießen die Beamten auf einen abgestellten Ford und hinter einer Hecke auf vier Männer im Alter 19, 21, 23 und 25 Jahren. Sie hatten sich offenbar vor den Polizisten versteckt. Unweit des Autos wurde eine Tasche mit Spiegelgläsern und Radnabendeckeln gefunden. Auch im Fahrzeug lag vermeintliches Diebesgut, das von den Beamten beschlagnahmt wurde. Die vier mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und befinden sich noch im Gewahrsam der Polizei.

Einen weiteren Dieb stellte die Polizei in einer Gaststätte in der Ahornstraße. Dort wurde gegen 2.45 Uhr eingebrochen. Beamte hatten im Gebäude Licht, an Türen Hebelspuren und ein offenes Fenster festgestellt. Im Haus bemerkten sie einen Mann, forderten Verstärkung an und umstellten das Gebäude. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung konnte der mutmaßliche Einbrecher gestellt werden. Der 37-Jährige hatte mehrere Schachteln Zigaretten sowie drei Geldbörsen bei sich. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern noch an. Schadensangaben liegen der Polizei noch nicht vor. (fp)