Feuer in Chemnitzer Industriebrache

erschienen am 20.05.2017



Chemnitz. In einer Industriebrache in Chemnitz ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Gegen 17 Uhr zogen Rauchschwaden über die Bernhardstraße. Die Feuerwehr löschte einen Müllbrand. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. (fhh)