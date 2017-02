Feuer in Lager - Millionenschaden befürchtet

Die Ursache für den Brand im früheren Diamant-Werk ist unklar. Nicht nur Tausende Fahrräder sind dort deponiert.

Von Michael Müller

erschienen am 10.02.2017



Reichenbrand. Der große Backsteinbau am Eingang der Nevoigtstraße atmet Chemnitzer Fahrradgeschichte. Einst wurden dort Räder der Marke Diamant produziert. Heute betreibt der Fahrrad-Händler Lucky Bike in der ehemaligen Fabrik nicht nur eine seiner deutschlandweit mehr als 20 Filialen, sondern auch ein großes Lager mit Tausenden Fahrrädern. Ein Umstand, der die Höhe der Schadens, den gestern ein Brand in dem Komplex verursacht hat, beträchtlich in die Höhe treiben könnte. Wahrscheinlich geht es um Millionen, heißt es.

Laut Polizei war der im Lagerbereich im zweiten Obergeschoss ausgebrochene Brand gegen 8Uhr von Mitarbeitern bemerkt worden. Gummireifen, Lackierungen und brennende Kunststoffteile wie Sattel und dergleichen hätten zu einer immensen Rauchentwicklung geführt. Die Feuerwehr rückte mit zehn Fahrzeugen und mehr als 30Einsatzkräften an, darunter Angehörige der freiwilligen Wehren aus Siegmar und Grüna. Um das Feuer löschen zu können, mussten über mehrere Hundert Meter hinweg Schlauchverbindungen hergestellt werden. Die Nevoigtstraße war zeitweilig voll gesperrt.

"Wir hatten gerade auf dem Hof zu tun, da rief ein Lastwagenfahrer: Schaut mal, da kommt Rauch raus", schildert Tischlermeister Sebastian Schulz, dessen Werkstatt ebenfalls auf dem Diamantgelände ansässig ist, wie er den Morgen erlebt hat. "Es war deutlich zu sehen, dass es in dem Lager lichterloh brannte." Später sei noch eine Reihe von Fenstern zu Bruch gegangen, der Qualm breitete sich in dem Komplex aus. "Hier stinkt es jetzt überall nach Rauch."

Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Alle Mitarbeiter, die sich in dem vom Brand betroffenen Bereich aufgehalten hatten, hätten das viergeschossige Gebäude rechtzeitig verlassen können, teilte die Feuerwehr mit. Noch am Vormittag nahm ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei seine Arbeit auf. Nähere Ergebnisse der Untersuchungen lagen bis gestern Nachmittag noch nicht vor.

Auch zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst nur vage Schätzungen. "Das hängt nicht zuletzt von den betroffenen Fahrradmodellen ab", sagte Andreas Röne von der Lucky-Bike-Zentrale in Bielefeld. Die Verkaufsfiliale sei von dem Brand nicht direkt betroffen. "Sobald dort wieder Strom anliegt, können wir wieder öffnen", so Röne. Thomas Müller, Inhaber eines Sportbedarf-Versandhandels, der in dem Komplex ebenfalls ein großes Lager unterhält, wollte sich gestern noch nicht zu möglichen Schäden äußern.