Feuer vernichtet Freizeitidyll einer jungen Familie

In einer Kleingartenanlage an der Fürstenstraße hat es gestern früh gebrannt. Ungeliebten Besuch hatte sie nicht das erste Mal.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 21.12.2016



Der rote Feuerschein und die Rauchwolke waren riesig, schildern Augenzeugen. Mitarbeiter des unmittelbar benachbarten Servicezentrums des Überwachungsvereins Tüv-Süd an der Fürstenstraße, dem auch die angrenzenden Gartengrundstücke gehören, alarmierten kurz nach 7 Uhr die Feuerwehr. Deren 24 Einsatzkräfte mussten mit 14 Fahrzeugen über die Körnerstraße anrücken, um in die Nähe des Brandortes zu gelangen, und von dort aus ihre Schläuche noch viele Meter weit durch schmale Gänge ausrollen. Denn die beiden Gartenlauben, die in Flammen standen, befinden sich abgelegen in der kleinen Gartenkolonie unweit des Kindergartens "Schatzkiste" und sind von Straßen und breiten Wegen weder sichtbar noch zugänglich.

Etwa vier Stunden später suchen Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei in den völlig verkohlten Überresten nach Spuren des möglichen Hergangs. "Wir waren zuletzt im Oktober oder November hier", sagt einer der betroffenen Laubenbesitzer, ein 30-jähriger Familienvater aus Helbersdorf. Er habe erst zwei Stunden zuvor von dem Brand erfahren und ist mit seiner kleinen Tochter an den Ort des Geschehens geeilt.

Retten kann er dort nichts mehr, nur der Polizei Auskünfte über die Verluste geben. In der etwa 24 Quadratmeter großen Laube standen unter anderem ein Schlafsofa, eine kleine Küche, eine Campingtoilette, ein Rasenmäher und andere Gartengeräte. "Es wird bestimmt 3000 bis 4000 Euro kosten, alles zu ersetzen", schätzt der junge Mann. Erst vor anderthalb Jahren hätten seine Frau und er den Garten übernommen. "Wir wollten nur ein bisschen Spaß haben", sagt der Pächter.

Ob er den Garten behalten und die Laube wieder aufbauen wird, wisse er noch nicht. "Ich muss das erst mal setzen lassen und abwarten, was die Versicherung übernimmt", so der 30-Jährige. "Papa, wieder aufbauen", sagt die kleine Tochter vom Bobby Car aus, als sie die Worte ihres Vaters mitbekommt.

"Einbrüche hatten wir hier schon öfter, einen Brand noch nicht", berichtet Frank Tischendorf, der nebenan selbst eine Parzelle hat und sich als eine Art Hausmeister, wie er sagt, um die gesamte Anlage mit 18 Gärten an der Fürstenstraße kümmert. Früher habe das Gelände der Firma Schindler-Aufzüge gehört, bevor es der Tüv-Süd übernahm. Eingebrochen werde jedes Jahr in mehrere der Gartenlauben. "Meist ist dann der angerichtete Sachschaden höher als der Wert des Diebesgutes", erzählt Tischendorf. Er vermutet, dass diesmal jemand in einer Laube übernachtet und das Feuer verursacht hat.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht mögliche Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0371 387495808 entgegen.