Feuerwehreinsatz am Brühl

erschienen am 10.06.2017



Rauch in einem Haus am Brühl 57 hat am Samstag Berufsfeuerwehr und Polizei zum Boulevard im Stadtzentrum ausrücken lassen. Wie sich zeigte, war ein brennender Ofen Auslöser für die Rauchschwaden. Das Ofenfeuer in dem Haus wurde per Kübelspritze gelöscht. Es war vermutlich von einem Obdachlosen entzündet worden. Das Gebäude steht leer. Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. (fp)