Feuerwehreinsatz an Körperbehindertenschule

erschienen am 29.03.2017



Chemnitz. Auf dem Gelände der Körperbehindertenschule an der Chemnitzer Heinrich-Schütz-Straße hat es am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung gegeben. Ursache war ein angebranntes Essen im Wohnbereich der Schule.

Mit zwölf Einsatzfahrzeugen, darunter auch ein Wagen der Freiwilligen Feuerwehr Adelsberg, rückten die Rettungskräfte zum Terra-Nova-Campus aus. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich zwar Bewohner und Betreuer im Wohnbereich. Es wurde jedoch niemand verletzt. (fp)