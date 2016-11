Feuerwehreinsatz an der Bernhardstraße

erschienen am 24.11.2016



Chemnitz. Weil ein Badventilator schmorte, ist die Feuerwehr am Donnerstagabend an die Bernhardstraße ausgerückt. Einige Hausbewohner verließen selbständig das Haus und warteten bis zum Abschluss der Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. (fhh)