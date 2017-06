Feuerwehreinsatz auf dem Sonnenberg

erschienen am 14.06.2017



Chemnitz. Brennender Müll in einem leerstehenden Haus an der Lessingstraße hat am Mittwochabend zu einem Feuerwehreinsatz auf dem Sonnenberg geführt. Das Feuer, das zu starker Rauchentwicklung führte, wurde auch per Drehleiter bekämpft, mit Wärmebildkameras suchte die Feuerwehr nach Glutnestern. Menschen kamen nicht zu Schaden. (fp)