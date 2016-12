Filmarchiv zeigt Leipziger Straße vor 66 Jahren

Viele Fußgänger, dichte Bebauung: Die heutige Verkehrsader ist kaum zu erkennen. Grund, die Szenerie 1940 zu filmen, war aber keineswegs die Straße selbst.

Von Jana Peters

erschienen am 20.12.2016



Filmaufnahmen aus dem Chemnitz von vor 1945 gibt es nicht viele. Sandro Schmalfuß, der Kopf hinter dem Chemnitzer Filmarchiv, hat jetzt eine weitere Aufnahme aus der Zeit ausfindig gemacht.

Auf der Homepage des Archivs hat Schmalfuß den knapp eine Minute langen Film aus dem Jahr 1940 jetzt veröffentlicht. Er zeigt einen jungen Soldaten, der sich im Gehen verabschiedet und dann die Leipziger Straße hinab eilt. Die Kamera schaut ihm nach, wie er schnellen Schrittes verschwindet. Eine Frau zieht einen Handkarren den Berg hinauf, jemand, der ein Postbote sein könnte, besteigt sein am Straßenrand abgestelltes Fahrrad. Der Fußweg ist voller Menschen, ein einziges Auto fährt die sehr breite Straße entlang. Dann erfolgt ein Schnitt. Es sind zwei spielende Jungs mit Lederhosen im Bild, dann ein Auto und wieder der junge Soldat, der erneut die Leipziger Straße hinab eilt, nur diesmal ist sie fast leer.

Bekommen hat Schmalfuß den Film von einem über 80-jährigen Chemnitzer, der die Aufnahmen wiederum von seinem Vater geerbt habe. Im Film zu sehen sei wahrscheinlich der Onkel des Vaters, so Schmalfuß. Der junge Soldat sei auf Fronturlaub in Chemnitz gewesen. In der Aufnahme sei er vermutlich zu sehen, wie er sich zum Hauptbahnhof aufmacht. Blickrichtung des Films ist hin zur Innenstadt. Die Häuser, die zu sehen sind, existieren bis auf die Leipziger Straße 17 - im Film rechts - nicht mehr. Die Gebäude wurden entweder bei den Bombenangriffen auf Chemnitz 1945 zerstört oder in der Zeit der DDR und nach 1990 abgerissen und durch Neubauten ersetzt.

Aktuell stehen 80 Videos im Youtube-Kanal des Filmarchivs. Aus der Zeit vor 1945 hat Schmalfuß bisher nur noch die Landung des Zeppelins in Chemnitz 1930. Daher sei er auf der Suche nach Filmen aus der Zeit. Zum Beispiel wisse er von einer Aufnahme von 1940 in Farbe, in der die unzerstörte Schloßkirche zu sehen sei. "Es wäre spannend, diesen Film zu haben."

Täglich ab 20 Uhr, nach seiner eigentlichen Arbeit, sitzt Schmalfuß am Filmarchiv. Neben den Streifen an sich bereitet er dabei seine Vorträge vor. In diesem Jahr waren es zehn Stück. Dafür schreibt er Texte und recherchiert akribisch. Die Einnahmen aus den Veranstaltungen - zum Beispiel im Industriemuseum oder im Clubkino - dienen ihm dazu, neu hinzugekommenes, historisches Material digitalisieren und reinigen zu lassen. Dreimal im Jahr 2016 seien zudem Ausschnitte aus seinem Archiv in Dokumentationen in Film und Fernsehen erschienen. Die Einkünfte daraus teile er mit den Inhabern der Filme.

In diesem Jahr wurde die Seite des Filmarchivs 11.714 Mal aufgerufen, das sei ein Plus von rund 19 Prozent im Vergleich zu den Klickzahlen aus dem Vorjahr, so Schmalfuß.

Der Film "An der Leipziger Straße 1940" ist unter filmarchiv-chemnitz.de zu sehen.