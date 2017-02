Filmpremiere mit Masken, Sekt und Sexspielzeug

1600 Fans haben gestern die Voraufführung von "Fifty Shades of Grey 2" gesehen. Es war kein normaler Kinoabend.

Von Jana Peters

erschienen am 09.02.2017



Noch nie hat es einen derart großen Andrang im Kino in der Galerie Roter Turm gegeben. 1600 Tickets wurden für die Vorpremiere von "Fifty Shades of Grey 2" verkauft - mehr als in allen anderen sächsischen Cinestar-Kinos. Der Film, in dem es um ein Paar und reichlich Einblicke in die Welt des Sadomasochismus (SM) geht, lief in neun von elf Sälen.

Das überwiegend weibliche Publikum war eingeladen, in Abendkleid, Highheels und Masken zu erscheinen. Daran hielt sich zum Beispiel Jessica Vollmann. Der Film gehe ungewöhnlich offen mit dem Thema Sex und SM um, sagte die 19-Jährige, darum gefalle er ihr. Ihre Freundin Lisa-Marie Morgenstern sagte: "Wir wollten uns auch mal so schön anziehen." Etwas enttäuscht von den vielen Damen, die doch einfach nur in Jeans kamen, war Christina Kalitzki-Primke. Die 70-Jährige mit blauer Maske stach altersmäßig aus der Masse heraus. Sie habe alle drei Romane, die die Vorlage für den Film bilden, gelesen und dabei Dinge über Sex gelernt - wie Schläge und Fesseln -, von denen sie noch nichts wusste. Und was sagt ihr Mann dazu? "Der ist für alles offen." Männer waren im Publikum in der Minderheit, aber durchaus zu finden. So wie André Martin. Der 48-Jährige freute sich auf ein "gemeinsames Filmerlebnis" mit seiner Partnerin. Beide kamen in Abendgarderobe, er mit goldener Maske.

Vor dem Film erwartete die Kinogänger ein Bühnenprogramm und ein Glas Sekt. Das Moderatoren-Duo warf nicht nur Schokolade, sondern auch Kondome in die Menge, die sofort zu kichern begann. Das fand seinen Höhepunkt, als eine Frau auf der Bühne ein Paar Nippelklemmen gewann. Für Staunen sorgte eine Tänzerin, die sich spärlich bekleidet um eine Stange bog und im Anschluss dafür warb, das als Fitnesssport in ihrem Studio zu tun. Vollends aus dem Häuschen gerieten die sektgewärmten Damen allerdings bei der folgenden Stripshow. Sie reckten die Handys zum Filmen nach oben, als würde sich dort der Hauptdarsteller Jamie Dornan persönlich ausziehen. Nur einer Frau gefiel das Ganze weniger: Sie saß auf der Bühne, musste dem Stripper beim Ausziehen helfen und ihm auf den blanken Hintern fassen - eine Überraschung ihrer Freundinnen, weil sie bald heiratet.