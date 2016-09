Filmreife Spritztour

Zwei Jungs aus Limbach-Oberfrohna haben eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen

Von Ulrich Hammerschmidt

erschienen am 09.09.2016



Nein, liebe Kinder, so geht das nicht. Hier kommt der erhobene Zeigefinger, das gro√üe Dududu. Damit das klar ist: Nachmachen strengstens verboten, Autofahren ist euch nicht erlaubt. Und Eltern haften f√ľr ihre Kinder. Das Weiterlesen wird Minderj√§hrigen ausdr√ľcklich untersagt, erfolgt auf eigene Gefahr. Denn irgendwie finden wir's ja doch cool, wir Erwachsenen, in deren Alltag manchmal Langeweile herrscht: Zwei Jungs aus Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau), zw√∂lf und dreizehn Jahre alt, schnappen sich am Donnerstagabend den Kleinbus der Eltern, fahren zum Onkel ins fr√§nkische Bamberg - mehr als 200 Kilometer √ľber die Autobahn, Bundesstra√üen und im Stadtverkehr. Und das unfallfrei, wie die Polizei best√§tigt. Wo haben die beiden Ausrei√üer das blo√ü gelernt? Die Eltern aus Limbach-Oberfrohna (der Stadt, die 2009 mit ihrem Auto-ins-Kirchendach-Flieger Schlagzeilen produzierte) wollen mit dieser Geschichte nicht in die √Ėffentlichkeit. Dabei ist das doch so eine sch√∂ne Geschichte - eine, bei der wir gro√üen Kinder glatt unsere p√§dagogischen Bedenken vergessen k√∂nnten. Weil wir tr√§umen. Von der Zeit, als wir "Huckleberry Finn" gelesen haben und selbst gerne das Weite gesucht h√§tten, das wir aber nie fanden. Von Abenteuern, f√ľr die uns der Mumm gefehlt hat. Von einer Story, wie sie Wolfgang Herrndorf in seinem Roman "Tschick" erz√§hlte: Zwei Lausebengel aus Berlin-Hellersdorf klauen einen Lada und machen sich auf in die Walachei. Als Film kommt das Buch n√§chste Woche ins Kino. Fiktion? Nein, ein Plot, wie ihn das Leben schreibt - siehe Limbach-Oberfrohna. Und wir tr√§umen weiter von der Zeit, als wir - frei nach Clemens Meyer - noch tr√§umten. Brumm, brumm!